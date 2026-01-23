Jannik Sinner si prepara ad affrontare il terzo turno dell’Australian Open in un contesto climatico estremo. A Melbourne, il suo giorno di riposo si è trasformato in un'intensa sessione di allenamento tra campo e palestra, mentre l'allarme caldo ha imposto agli organizzatori una revisione del programma.

Allenamento mirato per Sinner

In vista del prossimo match contro l’americano Eliot Spizzirri, Sinner ha svolto una sessione di preparazione con il giovane Pavle Marinkov, talento dell’Accademia australiana. L’allenamento si è concentrato sul ritmo da fondo campo e, in particolare, sul servizio.

L’obiettivo è massimizzare la spinta della prima palla e rendere la seconda sempre più incisiva. Nel precedente incontro contro Duckworth, Sinner aveva dimostrato un’ottima efficacia con la prima di servizio, realizzando 18 ace e vincendo l’ottanta per cento dei punti, ma la seconda palla rimane un aspetto su cui lavorare.

Ondata di calore a Melbourne: modifiche al programma

Le temperature previste a Melbourne superano i quaranta gradi. Di conseguenza, gli organizzatori hanno deciso di anticipare di un’ora l’inizio dei match sui campi principali. Sinner disputerà il suo incontro diurno come seconda partita alla Rod Laver Arena, non prima delle due della notte italiana. Queste modifiche mirano a sfruttare le ore più fresche della giornata per tutelare la salute degli atleti.

Contesto e anticipazioni

Le previsioni indicano temperature prossime ai quaranta gradi per sabato. I match sui campi principali inizieranno alle 10:30 locali (00:30 italiane), mentre sugli altri campi si partirà alle 10:00. Il direttore del torneo ha confermato che l’obiettivo è giocare nelle ore più miti del mattino, quando le temperature si aggirano intorno ai venti gradi. Tra i protagonisti attesi in campo figurano Novak Djokovic, Madison Keys e lo stesso Sinner.