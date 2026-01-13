Mercoledì 14 gennaio, la Rod Laver Arena di Melbourne ospiterà la prima edizione del One Point Slam, nell’ambito dell’Opening Week degli Australian Open 2026. Questa esibizione dal format inedito vedrà 48 partecipanti sfidarsi in partite decise da un solo punto.

Come funziona il torneo

Il torneo si articola a eliminazione diretta: il giocatore che vince il punto secco avanza, chi perde viene eliminato. I dilettanti avranno diritto a due servizi, mentre i professionisti ne avranno uno solo, rendendo ogni doppio fallo potenzialmente fatale. Prima di ogni match, un gioco di “morra cinese” determinerà chi potrà scegliere se servire o rispondere.

Montepremi e premio speciale

Il vincitore del torneo si aggiudicherà un premio di un milione di dollari australiani, equivalenti a circa 570.000 euro. Inoltre, il dilettante che si classificherà meglio nel tabellone riceverà una KIA EV3 GT‑Line color Verde Matcha, del valore di oltre 40.000 euro.

Tra i partecipanti spiccano alcuni protagonisti dei circuiti ATP e WTA, tra cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jasmine Paolini e Iga Swiatek.

Il format del One Point Slam, noto anche come “Million Dollar 1 Point Slam”, si presenta come un’iniziativa innovativa degli Australian Open, volta a unire professionisti e dilettanti in un contesto spettacolare e inclusivo. Il torneo prevede un tabellone che include professionisti, wild card, dilettanti qualificati attraverso campionati statali e celebrità.

Tutti competeranno per il montepremi di un milione di dollari australiani, interamente destinato al vincitore. Nel caso in cui a trionfare fosse un amatore, Tennis Australia donerà un ulteriore milione di dollari all’Australian Tennis Foundation.

L'evento si inserisce nella settimana inaugurale del primo Slam della stagione, promettendo partite rapide e ad alta tensione, e rappresenta un esperimento per promuovere il tennis in modo originale e coinvolgente.