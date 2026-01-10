Negli ultimi anni, il mercato del ciclismo ha iniziato a riflettere dinamiche tipiche di altri sport, come il calcio, dove grandi investimenti da parte di pochi team hanno stravolto le regole del gioco. La recente rescissione del contratto di Oscar Onley, trasferitosi dalla Picnic Post NL alla INEOS Grenadiers, ne è un esempio eclatante. Questo passaggio non solo segna un traguardo importante per la carriera del giovane corridore scozzese, ma rappresenta anche una svolta significativa nel panorama del ciclismo mondiale.

Un ciclismo sempre più diviso tra top team e piccole squadre

Onley, considerato uno dei talenti più promettenti del gruppo per i grandi giri, è stato acquisito dal team britannico per una cifra che, secondo fonti vicine all'accordo, supera largamente i 2 milioni di euro, il valore stimato del trasferimento di Remco Evenepoel con la Red Bull-BORA-Hansgrohe, raggiungendo una cifra record tra i 4 e i 6 milioni.

Anche se lo stipendio annuo di Oscar Onley risulta inferiore a quello della superstar belga, l’enorme cifra pagata per la rescissione ha reso questo trasferimento storico nel contesto del ciclismo. La crescente disparità economica all'interno del WorldTour non è un fenomeno isolato. Negli ultimi anni, diverse squadre super-ricche hanno iniziato a "riscrivere" le regole di un sistema che, fino a poco tempo fa, era caratterizzato da maggior equilibrio tra le forze in campo.

Ora, i top team team sono disposti a pagare qualsiasi prezzo pur di assicurarsi i migliori talenti, anche a costo di arrivare alla rescissione di contratti esistenti. Questi megacontratti non fanno altro che ampliare il divario tra le squadre di vertice e quelle più piccole, ben evidente anche dai risultati delle ultime stagioni.

Spekenbrink: 'E' la conferma del lavoro fatto'

In questo contesto, il team Picnic PostNL ha trovato una conferma della validità del proprio modello di business, basato sulla valorizzazione e la cessione di nuovi talenti. Negli ultimi dieci anni, questa squadra ha generato tra i 9 e i 10 milioni di euro in commissioni di trasferimento. Lo stesso manager della squadra olandese, Iwan Spekenbrink, ha commentato il successo ottenuto: "Quello che è accaduto con Oscar non è un risultato casuale; è il risultato di un lavoro ben fatto.

È una conferma del lavoro fatto".

Questo approccio strategico alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti si riflette anche nei modelli di successo di club calcistici come Borussia Dortmund, Brighton, Bournemouth e Brentford. La chiave è ingaggiare giovani promesse con contratti pluriennali, mappare il loro percorso di crescita e strutturare accordi tali da rendere le uscite anticipate finanziariamente pesanti per i club più ricchi.

Oltre al semplice aspetto economico, la questione solleva interrogativi importanti sulle dinamiche vigenti in seno al ciclismo professionistico. Fino a non molto tempo fa, i contratti rappresentavano un vincolo sacro, una garanzia di stabilità sia per i corridori che per le squadre.

Tuttavia, il cambiamento di mentalità permette ora a team ben finanziati di irrompere in tale stabilità, portando benefici a breve termine ma alimentando l'instabilità a lungo termine di un settore già vulnerabile.

Le cifre elevate coinvolte nel trasferimento di Onley, che si aggirano tra i 4 e i 6 milioni di euro, segnano una nuova tappa nel mondo del ciclismo. Questo lascia presagire che stiamo assistendo a una vera e propria evoluzione del mercato, simile a quella che ha interessato il calcio negli ultimi decenni.