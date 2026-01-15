Il ritiro a sorpresa di Simon Yates ha scosso il mondo del ciclismo, ma non ha colto impreparato il suo amico e compagno di squadra Owain Doull. La decisione di Yates, che ha annunciato la sua volontà di lasciare le competizioni professionistiche, può essere stata una sorpresa per molti, ma Doull rivela che, in realtà, è stata il frutto di una riflessione profonda che gli aveva già confidato alcuni mesi fa. Doull ha ricordato un momento cruciale avvenuto al termine del vittorioso Giro d'Italia dello scorso anno. "Ero con lui l'ultimo giorno del Giro e mi sono congratulato con lui", ha raccontato Doull.

"E lui mi ha praticamente detto: 'Onestamente, penso che per me sia finita'."

'Un segreto che è rimasto tra noi'

Queste parole hanno segnato il principio di un cambiamento nella carriera del ciclista britannico, e per Doull, rappresentavano più di semplici dubbi passageri. Riflettendo su quella conversazione, Doull ha spiegato come, inizialmente, fosse rimasto sorpreso dalla confidenza di Simon Yates. "Gli chiesi cosa intendesse con 'è finita' e lui rispose: 'Penso che me ne andrò e basta. Non c'è niente di meglio di questo,'" ha rivelato.

"È stata una conversazione tra amici, un segreto che è rimasto tra noi." Questo scambio di pensieri dimostra che la decisione di ritirarsi non è stata presa alla leggera, ma piuttosto ponderata e consapevole.

La confessione di Simon Yates a Doull risalta in modo particolare se confrontata con le reazioni degli altri membri della squadra Visma - Lease a Bike. Matteo Jorgenson, che ha condiviso con Yates lo scorso Tour de France, ha dichiarato di non aver notato alcun segnale di un imminente addio. "È stato così professionale l'anno scorso," ha affermato Jorgenson, sottolineando l'impegno costante del compagno.

'Per i corridori al top i sacrifici sono enormi'

Doull ha offerto una prospettiva interessante sulla vita da ciclista professionista, evidenziando la pressione costante e i sacrifici richiesti a chi compete ai massimi livelli. "È un grande sacrificio, un grande rischio, molto tempo lontano da casa, soprattutto quando gareggi al livello di Simon da così tanto tempo," ha commentato.

Secondo Doull, la pressione a cui sono sottoposti i leader è di un'altra categoria. "Per quei ragazzi al top, il livello di dedizione, critica e sacrificio è enorme. Non ho altro che rispetto per loro," ha aggiunto.

La decisione di Yates di ritirarsi dal ciclismo al culmine della carriera, piuttosto che sostenere un contratto senza la dedizione necessaria, è stata lodata da Doull. "Viene pagato un sacco di soldi per andare in bici, e lui dice: 'No, grazie. Voglio smettere al massimo livello'," ha raccontato Doull, esprimendo ammirazione per il coraggio di Yates. Questa scelta riflette una mentalità poco comune nel mondo sportivo, dove spesso atleti decidono di restare nella competizione per questioni economiche o pressioni esterne.

In conclusione, il ritiro di Simon Yates non segna solo la fine di una carriera, ma rappresenta anche un grande esempio di integrità e determinazione. La trasparenza del dialogo tra Yates e Doull mette in luce la complessità della vita da professionista e il modo in cui, talvolta, le decisioni più difficili sono quelle che richiedono maggiore coraggio.