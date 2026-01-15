Il palinsesto sportivo di oggi, giovedì 15 gennaio, offre un'ampia varietà di eventi da seguire in televisione e in streaming. Gli appuntamenti spaziano dagli sport invernali al tennis, dalla pallanuoto al basket, fino al golf e allo snooker.

Sport invernali: il programma

La giornata si apre con lo sci alpino: alle 11:00 è in programma la discesa femminile di Coppa Europa a Pass Thurns (Austria), senza copertura televisiva o streaming. In contemporanea, si svolge la prima prova cronometrata di discesa femminile della Coppa del Mondo a Tarvisio, anch'essa non trasmessa.

Alle 12:05, le qualificazioni di halfpipe uomini di snowboard a Laax (Svizzera) non sono disponibili in diretta. Alle 12:30, la seconda prova cronometrata di discesa maschile a Wengen (Svizzera) è trasmessa in streaming su Discovery+. Alle 12:45, lo sci alpinismo con sprint maschile e femminile a Courchevel (Francia) è disponibile in diretta su Eurosport2 HD, Discovery+ e DAZN.

Pallanuoto, snooker e altri eventi

Alle 12:45, la pallanuoto agli Europei 2026 propone Turchia vs Slovacchia in diretta streaming su Eurovision Sport. Alle 14:00, i quarti di finale dello snooker al Masters 2026 sono trasmessi in streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e DAZN. Alle 14:20, il programma corto maschile del pattinaggio artistico agli Europei 2026 va in onda in tv su RaiSport HD dalle 16:30; in streaming su RaiPlay, su Eurosport2 HD e DAZN dalle 15:55, e su Discovery+ dalle 14:35.

Alle 14:30, la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding (Germania) è disponibile in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.

Basket, golf e pallanuoto

Alle 15:15, la pallanuoto con Romania vs Italia agli Europei 2026 è trasmessa in tv su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay ed Eurovision Sport. Alle 17:00, l'Eurolega 2026 con Dubai vs Virtus Bologna è in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, e in streaming su SkyGo, NOW ed EuroLeague Tv. Alle 18:00, Slovenia vs Georgia nella pallanuoto europea è disponibile in streaming su Eurovision Sport. Sempre alle 18:00, la prima giornata del Sony Hawaii Open 2026 di golf è trasmessa in streaming su Discovery+. Alle 18:30, Eurolega 2026: Anadolu vs Baskonia è disponibile in streaming su EuroLeague Tv.

Il palinsesto nel dettaglio

Il programma odierno evidenzia l’attenzione verso gli sport invernali, con sci alpino, biathlon, snowboard e pattinaggio artistico tra gli appuntamenti principali. Completano l'offerta discipline come snooker, pallanuoto, basket e golf, arricchendo un palinsesto televisivo e digitale molto variegato.