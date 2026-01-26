Il Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile, scende in vasca oggi a Funchal, nell’Olympic Complex dell’isola di Madeira, per il debutto agli Europei femminili di pallanuoto 2026. L’esordio avverrà contro la Croazia, dando il via al cammino azzurro nel girone C.

Un Europeo sull’Atlantico

La ventunesima edizione dei campionati continentali femminili prende il via oggi a Funchal, in Portogallo. Le azzurre, dopo un lungo viaggio da Roma via Lisbona, hanno svolto una doppia seduta di allenamento e uno shooting fotografico nei giorni precedenti.

L’obiettivo è prepararsi al meglio per l’esordio contro Serbia, Turchia e Croazia nel girone C.

Rientri importanti e rosa competitiva

Il gruppo azzurro si presenta con alcune novità significative. Le giovani Lavinia Papi ed Emma Bacelle portano freschezza, mentre fanno ritorno Chiara Tabani e Claudia Marletta, assenti al mondiale di Singapore. Il loro rientro è fondamentale per rafforzare sia l’attacco che la difesa. La squadra è guidata dal capitano Roberta Bianconi, unica superstite della vittoria continentale del 2012 a Eindhoven, e allenata dal commissario tecnico Carlo Silipo.

La formazione convocata comprende: Emma Bacelle, Sofia Giustini, Helga Maria Santapaola, Roberta Bianconi, Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Carlotta Meggiato, Morena Leone, Claudia Marletta, Lucrezia Cergol e Veronica Gant.

L’incontro contro la Croazia è previsto per le ore 14:45.

Formula del torneo e prospettive azzurre

Il nuovo format dei campionati europei prevede l’eliminazione dei quarti di finale. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno a una seconda fase a gironi. In questa fase, l’Italia affronterà Grecia e Francia, con l’obiettivo primario di centrare le semifinali. Nel medagliere storico femminile, l’Italia occupa un prestigioso secondo posto, subito dietro all’Olanda, vantando dieci medaglie, di cui cinque ori. L’ultimo oro continentale risale al 2012, mentre l’ultimo podio è stato un bronzo a Spalato 2022.

Preparazione e contesto

Il percorso di avvicinamento agli Europei è iniziato con un raduno al Centro Federale di Ostia, svoltosi dal 20 al 23 novembre.

Durante questo periodo, sono rientrate in gruppo Tabani e Marletta, dopo un anno di assenza. Il commissario tecnico Carlo Silipo ha commentato: “In gruppo Marletta e Tabani, con l’inserimento di tante giovani: io credo che questo possa essere il mix giusto in questo 2026”.

La formula del torneo prevede che le prime due squadre di ogni girone avanzino alla seconda fase. Qui si formeranno nuovi raggruppamenti, portando con sé i punti ottenuti negli scontri diretti. Le migliori due di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, mentre le altre disputeranno le finali per il quinto posto.