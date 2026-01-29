Il commissario tecnico Carlo Silipo ha espresso soddisfazione per la vittoria del Setterosa contro la Turchia, con un punteggio di 25‑11. Questo risultato ha segnato la chiusura a punteggio pieno della prima fase degli Europei femminili di pallanuoto, tenutasi a Funchal.

Il bilancio della partita

Le azzurre hanno dimostrato un netto predominio fin dalle prime battute del match. Hanno imposto un parziale di 6‑0 nei primi quattro minuti, grazie alle reti di Marletta (autrice di una doppietta), Bettini, Ranalli, Cocchiere e Meggiato. La Turchia ha reagito solo dopo un tempo significativo, con gol di Molnar e Cergol.

Nel secondo periodo, l'Italia ha gestito il vantaggio, mantenendo il margine con i gol di Bettini, Gant e Cocchiere. Il punteggio a metà gara era di 11‑6.

Durante il terzo quarto, Ranalli e Cergol hanno ampliato il divario a +6, mentre Tabani ha fissato il punteggio sul 14‑8. Il quarto tempo ha visto le azzurre realizzare un parziale di otto reti consecutive, con contributi di Ranalli, Cocchiere, Meggiato e Giustini. La Turchia ha poi segnato su rigore. Bacelle e Marletta (in superiorità numerica e su rigore) hanno concluso la partita sul 25‑11.

Grazie a questo successo, l'Italia si qualifica per la seconda fase a gironi. Qui affronterà Grecia e Francia, iniziando il percorso con tre punti di vantaggio.

Le prime due squadre classificate di questo nuovo raggruppamento accederanno alle semifinali.

Le dichiarazioni di Silipo

Il tecnico ha posto l'accento sull'importanza del ritorno al pallone giallo, definendolo positivo per la sua maggiore visibilità e il migliore tatto. Silipo ha tuttavia sottolineato la necessità di migliorare la fase difensiva. Ha evidenziato alcuni cali di tensione, attribuiti anche all'orario insolito della partita. Sebbene la fase offensiva mostri molte soluzioni e divertimento per le giocatrici, Silipo ritiene che dietro sia necessario trovare l'assetto migliore, con ancora due giorni a disposizione per lavorare su questo aspetto.

Guardando avanti, Silipo ha commentato l'imminente confronto con la Grecia, campione del mondo: "Non sarà una partita determinante, ma un incontro di alto livello che ci potrà dare tante indicazioni".

Ha concluso affermando che il torneo è ancora lungo e offre la possibilità di continuare a migliorare.

Contesto del torneo

La netta vittoria per 25‑11 contro la Turchia ha permesso al Setterosa di concludere la prima fase del girone C con tre vittorie su tre incontri, confermando il primato nel raggruppamento. Il torneo, in corso a Funchal, prevede che le prime due squadre di ogni girone avanzino a una seconda fase a gironi, da cui emergeranno le semifinaliste.

Il calendario ora prevede gli scontri con Grecia e Francia, partite che saranno decisive per definire le ambizioni dell'Italia nella parte finale della competizione.