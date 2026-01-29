Il Setterosa scende in vasca oggi a Funchal, in Portogallo, per affrontare la Turchia nell’ultimo incontro della prima fase degli Europei femminili di pallanuoto 2026. L’Italia, già certa del primo posto nel girone C, affronta una Turchia già eliminata, in una partita che si preannuncia ininfluente ai fini della classifica.

Il cammino dell’Italia

Le azzurre hanno ottenuto due vittorie nette nelle prime due giornate, superando la Croazia e poi la Serbia con un perentorio 17‑6. Nella sfida contro la Serbia, spiccano le triple reti di Giustini, Marletta e Bianconi.

Un parziale di 7‑0 tra primo e secondo tempo ha aperto la forbice tra le due squadre. Il Setterosa ha mostrato una maggiore precisione difensiva rispetto alla prima gara contro la Croazia.

Dettagli del match odierno

La partita contro la Turchia è in programma oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10:00 italiane (le 9:00 locali a Funchal). L’Italia ha già conquistato il primo posto nel girone e porterà con sé tre punti nella seconda fase. La Turchia, ultima nel girone, ripartirà da zero per giocarsi il nono posto.

La diretta televisiva sarà trasmessa su Rai Sport HD, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play ed Eurovision Sport. OA Sport offrirà una diretta testuale in tempo reale.

Il contesto della competizione

Gli Europei femminili di pallanuoto 2026 si svolgono a Funchal, in Portogallo, dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia, inserita nel girone C insieme a Croazia, Serbia e Turchia, ha già staccato il pass per la seconda fase con due vittorie su due.

Qualificazione e prestazioni

L’Italia ha ottenuto la qualificazione alla seconda fase con un turno di anticipo grazie alla vittoria per 17‑6 contro la Serbia. Le migliori marcatrici della partita sono state Giustini, Bianconi e Marletta, con tre reti ciascuna. Il passaggio del turno era l’obiettivo principale, raggiunto con autorità.