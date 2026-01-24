Il Settebello è stato eliminato in semifinale agli Europei di pallanuoto. La Serbia si è imposta 17‑13 nella “Belgrade Arena”, davanti a quindicimila spettatori, confermandosi ancora una volta la “bestia nera” dell’Italia nel campionato continentale.

Una semifinale dominata dai padroni di casa

Gli azzurri hanno lottato con testa e cuore, ma i campioni olimpici in carica hanno fatto valere forza ed esperienza. È la ventesima volta che l’Italia esce sconfitta contro la Jugoslavia prima e la Serbia poi nella storia degli Europei. Domenica alle diciassette il Settebello affronterà la Grecia nella finalina per il terzo posto, dopo averla già battuta 15‑13 nella seconda fase.

La finale per l’oro, invece, vedrà opposte Serbia e Ungheria alle venti e trenta.

Contesto e prospettive

La Serbia, forte del sostegno del pubblico di casa, ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, mentre l’Italia ha cercato di reagire senza riuscire a colmare il gap. Nonostante il risultato, il cammino degli azzurri resta positivo, con la possibilità di chiudere il torneo con una medaglia.

Il cammino verso la semifinale

Nel match decisivo della seconda fase, l’Italia aveva conquistato l’accesso alla semifinale battendo la Croazia 13‑10. Una prestazione superlativa di Marco Del Lungo tra i pali e i quattro gol di Filippo Ferrero avevano acceso le speranze di una finale, ma la Serbia si è dimostrata un ostacolo insormontabile.