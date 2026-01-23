Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open, cedendo in due set alla giovane statunitense Iva Jovic. L’azzurra ha attribuito la sua prestazione a un malessere fisico, pur riconoscendo la superiorità dell’avversaria.

Il match e il problema fisico

“Oggi non riuscivo a muovermi al meglio”, ha spiegato Paolini. “Ho cercato di restare lì punto dopo punto, di giocare profondo e arrivare al terzo set. Sapevo che col passare del tempo mi sarei sentita meglio, però non è stato sufficiente per ribaltare la partita”. La tennista ha poi aggiunto: “Onestamente, il fatto di essermi sdraiata sul divano dopo pranzo non credo sia stata una buona idea per il mio stomaco.

Poi forse anche un po’ la tensione; già all’inizio di un match il respiro è un po’ più affannato, ma lo era particolarmente. Sentivo che mi era rimasto sullo stomaco qualcosa; non è stata colpa del cibo, è stata colpa del fatto che mi sono sdraiata negli spogliatoi, c’era l’aria condizionata e a un certo punto ho sentito freddo. Forse quello era il segnale che qualcosa non andava.”

Il merito di Jovic

Riguardo all’avversaria, Paolini ha dichiarato: “È stata molto dura. Lei ha giocato bene, ha fatto pochi errori, ha spostato bene la palla ed è stata aggressiva per tutto il match. Ha giocato meglio di me e ha meritato”. Ha inoltre sottolineato: “L’avevo già detto anche se è molto giovane, è già una rivale tosta e molto matura.

Fa pochi errori, gioca bene praticamente tutti i colpi. Penso che abbia davvero un futuro molto brillante davanti a sé.”

Il contesto del match

Paolini ha perso il primo set 6‑2 e nel secondo ha lottato fino al tie‑break, cedendo per 7‑3. Durante il primo parziale, la tennista ha richiesto l’intervento del medico in campo a causa del mal di stomaco, che le ha impedito di esprimersi al meglio. Nonostante il tentativo di rimonta, Jovic ha mantenuto il controllo, conquistando la vittoria in due set.

La prestazione di Jovic

La giovane Iva Jovic, diciottenne statunitense, ha ottenuto la sua prima vittoria contro una top‑10, avanzando così al quarto turno del torneo. La sua prestazione è stata caratterizzata da grande personalità e solidità, confermando le parole di Paolini sul suo promettente futuro nel tennis.