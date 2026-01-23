Jasmine Paolini, numero sette del mondo e leader del tennis azzurro, è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open a Melbourne. La giovane promessa americana Iva Jovic, diciottenne californiana, ha vinto in due set con il punteggio di 6‑2, 7‑6, conquistando così un posto negli ottavi di finale.

Il match e le circostanze

Paolini ha ceduto il primo set con un netto 6‑2. Nel secondo, la partita si è fatta più equilibrata e si è decisa al tie‑break, dove Jovic ha avuto la meglio. La tennista italiana è apparsa condizionata da un problema allo stomaco, tanto da richiedere un medical time‑out durante l’incontro.

La giovane americana e il prossimo turno

Iva Jovic, testa di serie numero ventinove, ha così raggiunto per la prima volta la seconda settimana di uno Slam. Affronterà ora la kazaka Yulia Putintseva per un posto nei quarti di finale.

Il contesto della vittoria di Jovic

Per Jovic si tratta della prima vittoria contro una Top‑10 in carriera, ottenuta alla sua sesta partecipazione a uno Slam. La diciottenne ha iniziato l’anno con ottimi risultati, raggiungendo la semifinale a Auckland e la finale a Hobart. Ha dichiarato: “I’ve been wanting this one for a while now. Had a couple of tough losses. I’m so happy to get through that barrier and get that win today.”