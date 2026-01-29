L'incidente in cui è rimasto coinvolto Jonas Vingegaard ha provocato molto rumore nel mondo del ciclismo. Il campione danese è caduto lunedì scorso mentre si stava allenando in Spagna. Vingegaard è stato inseguito da alcuni cicloamatori desiderosi di pedalare con lui. Infastidito da queste presenze, il due volte vincitore del Tour de France ha cercato di staccare i suoi disturbatori in un tratto di discesa, ma è finito fuori strada, per fortuna senza gravi conseguenze. Paul Penhoët, giovane corridore francese della Groupama, ha parlato della convivenza tra professionisti e cicloamatori durante gli allenamenti, soprattutto nel trafficato contesto spagnolo, dove si radunano ciclisti di ogni livello in questo periodo dell'anno.

"Perchè non chiederci se ci dispiace che restino con noi?"

Intervenendo a RMC Sport, Paul Penhoët ha invitato i cicloamatori a chiedere ai pro il permesso di stare con loro. "Ce ne sono alcuni che cercano di stare con me, ma quando usciamo in gruppo, andando più velocemente, è più difficile" ha raccontato il corridore francese.

"È vero che la strada è di tutti, ma è importante che chi lo fa sia consapevole che ci stiamo allenando e che questo va rispettato. Ma finché non ci mettono in pericolo, non c'è problema. Perché non chiederci se ci dispiace che restino con noi?" ha commentato Penhoët.

Tuttavia, ha osservato che il clima tra ciclisti è generalmente rispettoso, e la comunicazione gioca un ruolo chiave.

"Se qualcosa ti infastidisce, la cosa più rispettosa è dirlo", ha affermato. Questo tipo di dialogo può aiutare a evitare situazioni imbarazzanti o rischiose.

'Raramente passano cinque minuti senza vedere una bici'

Le strade del sud della Spagna, dove molti professionisti si allenano, sono sempre animate, con ciclisti di ogni livello che pedalano e si sfidano. "Raramente passano cinque minuti senza vedere una bici", ha dichiarato Penhoët. Le organizzazioni che offrono settimane di allenamento per amatori sono in aumento, e anche gli hotel si sono attrezzati per accogliere questi ciclisti. Mentre il suo team si allena a Dénia, Penhoët coglie l’opportunità di esplorare strade meno battute, cercando di trovare percorsi nuovi e interessanti, lontano dalla “autostrada dei ciclisti” che occupa le vie principali nei fine settimana.

Inoltre, Penhoët ha parlato dell'impatto dei social media e delle app sportive come Strava. "A molti amatori piace pedalare con noi professionisti, ed è normale" ha dichiarato il giovane corridoire francese, riconoscendo che, dopo gli allenamenti, spesso si trova taggato in post o video realizzati da amatori che hanno pedalato assieme a lui. Questa attenzione mediatica, sebbene possa risultare gratificante, può anche aumentare la pressione sui ciclisti professionisti. "I grandi nomi probabilmente se la passano peggio di noi", ha commentato, suggerendo che l'attenzione dei media può trasformarsi in un fattore stressante per chi è già sotto il controllo dei riflettori.