Il PGA Tour riprende da giovedì 15 gennaio alle Hawaii con il Sony Open, che inaugura la stagione sul percorso del Waialae Country Club di Honolulu. Il torneo mette in palio un montepremi di 9,1 milioni di dollari e assegna 500 punti FedEx Cup.

Il canadese Nick Taylor torna a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in un playoff contro Nico Echavarria. Tra i partecipanti figurano nomi di rilievo come Collin Morikawa, J.J. Spaun, Adam Scott, Ben Griffin, Robert MacIntyre e Nick Dunlap. Dal DP World Tour arrivano Haotong Li, Marco Penge, Laurie Canter, Kristoffer Reitan, Adrien Saddier, Alex Noren, John Parry, Keita Nakajima, Rasmus Neergaard‑Petersen e Jordan Smith.

Nessun italiano è presente, poiché Francesco Molinari e Matteo Manassero non hanno riconfermato la carta del circuito americano.

Il nuovo calendario e le motivazioni

Il Sony Open assume quest’anno un ruolo inedito: è il primo evento della stagione dopo la cancellazione del tradizionale torneo inaugurale, The Sentry, previsto a Kapalua. La decisione è stata presa a causa delle gravi condizioni di siccità sull’isola di Maui, che hanno reso impraticabile il Plantation Course. Nonostante siano state valutate sedi alternative, problemi logistici legati a trasporti, infrastrutture e supporto tecnico hanno reso impossibile disputare l’evento.

Il Sony Open: tradizione e cifre

Il Sony Open in Hawaii, che si disputa al Waialae Country Club di Honolulu, è un appuntamento consolidato del PGA Tour sin dal 1965.

Quest’anno, oltre a inaugurare la stagione, il torneo si distingue per il montepremi di 9,1 milioni di dollari e per il campo di 120 giocatori, tra cui quattro tra i primi dieci del ranking mondiale. Il torneo è anche un importante evento benefico: dal 1999 ha raccolto oltre 26 milioni di dollari per le organizzazioni non profit locali.

Il cambio di calendario rappresenta una svolta significativa: The Sentry, tradizionalmente evento d’apertura, non si giocherà nel 2026. Il Sony Open assume dunque un ruolo centrale, confermando la sua importanza nel panorama del golf professionistico.