Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha lanciato un appello alla vigilia della trasferta di Udine: “Vietato arrendersi, il girone di ritorno è un altro campionato”. Il tecnico ha invitato la squadra a non farsi condizionare dalla classifica e a puntare su compattezza, umiltà, sacrificio, spregiudicatezza e coraggio per conquistare più punti possibili.

La mentalità per invertire la rotta

Gilardino ha ribadito che ciò che conta è la prospettiva: “Sono una persona molto positiva e pretendo che anche i miei ragazzi lo siano. Li invoglio quotidianamente a essere propositivi e positivi, perché sappiamo il momento che stiamo vivendo, ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche il desiderio e la voglia di inseguire questo sogno che è la salvezza.

E sia da parte mia del gruppo e del club c’è la volontà di fare tutto il possibile per raggiungerlo”.

Il sostegno dei tifosi

Il tecnico ha valorizzato il supporto dei tifosi: in Friuli saranno presenti circa 1300 sostenitori nerazzurri, un segnale di fiducia che Gilardino ha voluto sottolineare. “Nel match contro il Como – ha ricordato – la curva ha esposto uno striscione bellissimo con la scritta ‘non arrendersi mai’: ecco, quello è il nostro Dna, un focus mentale che dobbiamo mantenere nel girone di ritorno. Siamo orgogliosi che ci saranno tanti tifosi a sostenerci e dispiaciuti di non avere regalato loro più punti in classifica. Per questo faremo di tutto, già da domani, per cercare di renderli felici”.

L'importanza del sacrificio

Il richiamo alla mentalità e al sacrificio non è nuovo per Gilardino, che sin dal suo insediamento sulla panchina del Pisa, ha puntato sulla cultura del lavoro e dello spirito di sacrificio come pilastri del suo progetto tecnico. Già in conferenza stampa di presentazione aveva affermato di voler trasmettere alla squadra “la cultura del lavoro e del sacrificio” e di voler infondere uno “spirito garibaldino” nel gruppo.

Il Pisa affronta il girone di ritorno in una situazione complessa: dopo 19 giornate è il peggior avvio nella sua storia in Serie A, con appena 12 punti, una sola vittoria, 13 gol segnati e 28 subiti. Numeri che rendono ancora più urgente il cambio di passo auspicato da Gilardino.