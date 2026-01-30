Inter, Juventus e Atalanta hanno scoperto a Nyon le avversarie che affronteranno nei playoff di Champions League, al termine della fase a gironi. L’urna ha riservato all’Inter i norvegesi del Bodo Glimt, alla Juventus i turchi del Galatasaray e all’Atalanta i tedeschi del Borussia Dortmund.

Il sorteggio e le possibili insidie

Il sorteggio ha confermato che tutte e tre le italiane sono teste di serie e giocheranno la gara di ritorno in casa. L’Inter, classificatasi decima, affronterà il Bodo Glimt; la Juventus, tredicesima, se la vedrà con il Galatasaray; l’Atalanta, quindicesima, affronterà il Borussia Dortmund.

Contesto e prospettive dei playoff

Il format dei playoff prevede che le squadre classificate tra il nono e il sedicesimo posto siano teste di serie e affrontino squadre tra la diciassettesima e la ventiquattresima posizione, con il ritorno in casa. Le vincenti accederanno agli ottavi, dove troveranno le otto squadre già qualificate direttamente.

Per l’Inter, il Bodo Glimt rappresenta un’avversaria ostica, capace di sorprendere. Il Galatasaray, avversario della Juventus, può contare su un ambiente caldo e attaccanti di spessore. L’Atalanta, invece, dovrà vedersela con un Borussia Dortmund solido e competitivo.

Calendario e visibilità delle partite

Le gare di andata dei playoff sono in programma il 17 e 18 febbraio, mentre i ritorni si disputeranno il 24 e 25 febbraio.

Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa, come previsto dal regolamento. Le partite saranno trasmesse su Sky Sport 24, NOW e Amazon Prime Video, oltre che in streaming su Uefa.tv e sul canale YouTube della Uefa.