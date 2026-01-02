Nell'ultima giornata della diciannovesima giornata di Premier League, il Sunderland ha bloccato il Manchester City sullo 0-0. La partita, disputata allo Stadium of Light, permette all'Arsenal di allungare il passo in vetta alla classifica.

Partita bloccata: City impreciso, Sunderland solido

Nonostante la pressione costante e la minaccia di Erling Haaland, il Manchester City non è riuscito a superare la difesa del Sunderland. Pep Guardiola temeva questa trasferta contro la neopromossa, settima in classifica, che ha dimostrato solidità difensiva e capacità di creare pericoli, mettendo a dura prova il portiere avversario.

La squadra di Guardiola ha così interrotto una serie di sei vittorie consecutive in campionato.

Riflessi sulla classifica e prossimi incontri

Concluso il girone di andata, l'Arsenal sale a 45 punti, portandosi a +4 sul Manchester City e a +6 sull'Aston Villa. Il City dovrà affrontare subito il Chelsea, reduce dall'esonero del suo allenatore. Guardiola ha espresso il suo dispiacere per la situazione.

La solidità difensiva del Sunderland

Il pareggio conferma la solidità difensiva del Sunderland, che mantiene l'imbattibilità casalinga in questa stagione di ritorno in Premier League. Il Manchester City, pur avendo il controllo del possesso palla, non è riuscito a trasformare il dominio in gol, interrompendo una serie positiva di sei vittorie consecutive. Questo risultato consolida la leadership dell'Arsenal, che ora gode di un vantaggio significativo in classifica.