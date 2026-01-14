Giulio Zeppieri, Stefano Travaglia e Francesco Maestrelli si sono qualificati per il turno decisivo che permetterà di accedere al tabellone principale del singolare maschile degli Australian Open 2026. Eliminati, invece, Francesco Passaro e Federico Cinà.

Zeppieri trionfa su Holt

Giulio Zeppieri ha vinto contro lo statunitense Brandon Holt, testa di serie numero cinque, in un match di due ore e mezza. Il risultato finale è stato di 6‑7 (4) 7‑5 6‑4. Dopo aver annullato diverse palle break nel primo set e aver perso al tiebreak, l’azzurro ha cambiato ritmo nel secondo, strappando il servizio nel momento chiave e chiudendo 7‑5.

Nel terzo set, il break è arrivato nel settimo gioco, con chiusura al terzo match point sul 6‑4.

Travaglia e Maestrelli avanzano

Stefano Travaglia ha superato lo spagnolo Martin Landaluce per 4‑6 6‑1 6‑4 in un’ora e 48 minuti. Dopo aver perso il primo set, ha dominato il secondo, e nel terzo ha strappato il servizio, chiudendo 6‑4.

Francesco Maestrelli, testa di serie numero 24, ha sconfitto il brasiliano Thiago Seyboth Wild per 7‑6 (2) 6‑4 in un’ora e 38 minuti. Il primo set si è deciso al tiebreak, vinto grazie a un minibreak iniziale. Nel secondo, Maestrelli ha annullato un momento di difficoltà sul 15‑40, ha ottenuto il break nel sesto game e ha chiuso al dodicesimo game con un match point in risposta.

Sconfitta per Passaro e Cinà

Francesco Passaro, numero 27 delle qualificazioni, è stato sconfitto dallo statunitense Tristan Boyer per 6‑7 (4) 6‑4 6‑2 dopo due ore e 45 minuti. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, Passaro ha perso il secondo e il terzo, subendo il break decisivo nel quinto game del set finale.

Federico Cinà ha perso contro il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo per 4‑6 6‑2 6‑3 in un’ora e 50 minuti. Dopo aver vinto il primo set, Cinà ha subito la rimonta dell’avversario, che ha dominato il secondo set e ha chiuso il match con una serie di break nel terzo.

Le qualificazioni per gli Australian Open 2026 si tengono a Melbourne dal 12 al 15 gennaio. I vincitori del terzo turno accederanno al tabellone principale del torneo, che inizierà domenica 18 gennaio.