Petar Ratkov, nuovo attaccante della Lazio, si è presentato ufficialmente, esprimendo entusiasmo e determinazione. Arrivato dal Salisburgo, il giovane centravanti serbo ha dichiarato di sentirsi pronto per la nuova sfida e di voler restare a lungo nel club biancoceleste.

Le prime dichiarazioni di Ratkov

“Sono contento di essere qui, in uno dei club migliori in Italia e tra i più grandi in Europa. Sono felice del mio approccio e pronto per questa nuova sfida. Mi sto preparando per il match con il Como e sono pronto al 100% per giocare, anche da titolare se il tecnico lo riterrà opportuno.

Con mister Sarri ci stiamo conoscendo e mi aspetto grandi cose”. Queste le parole con cui Ratkov ha commentato il suo arrivo alla Lazio.

L'attaccante ha poi aggiunto: “Sarei contento di segnare, ma la cosa più importante è arrivare in Europa. In attacco abbiamo tanti calciatori di alto livello e cercherò di fare ciò che chiede il tecnico in campo. Le prime sensazioni sono positive e sono felice di poter esordire all’Olimpico in uno stadio così incredibile e con questi tifosi. Voglio far vedere chi sono e questa è una sfida importante per me. Potete aspettarvi tanto da me”.

L'acquisto di Ratkov

La Lazio aveva definito l’accordo con il Salisburgo nei giorni precedenti: Ratkov, classe 2003, è stato acquistato a titolo definitivo per sostituire Castellanos, passato al West Ham.

L’operazione è stata ufficializzata con le visite mediche e la firma del contratto, rendendo Ratkov il primo rinforzo per Maurizio Sarri nel mercato invernale.

Il profilo del giocatore

La Lazio seguiva Ratkov da tempo. Il club ha puntato su un profilo giovane, veloce e con caratteristiche adatte al progetto tecnico della squadra.