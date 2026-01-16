Il Real Madrid sta vivendo un momento difficile: ha perso la Supercoppa, è stato eliminato dalla Coppa del Re e ha sostituito Xabi Alonso con Arbeloa in panchina. Contemporaneamente, il Paris Saint‑Germain ha subito una brutta sconfitta, venendo eliminato in Coppa di Francia dal Paris FC. Questi eventi hanno acceso le polemiche in vista dei prossimi incontri dei campionati europei, con il derby di Manchester tra City e United come evento principale.

La crisi del Real Madrid

Il Real Madrid ha subito una serie di battute d’arresto: la sconfitta in Supercoppa, l’eliminazione dalla Coppa del Re per mano dell’Albacete, squadra nelle ultime posizioni in Segunda División, e il conseguente esonero di Xabi Alonso, sostituito da Arbeloa.

Il presidente Pérez ha definito la situazione un “terremoto” per il club, che ora dovrà affrontare il Levante al Bernabéu, probabilmente tra i fischi del pubblico.

La sconfitta del Psg contro il Paris FC

Il Paris Saint‑Germain, dopo aver vinto la Supercoppa ai rigori contro il Marsiglia, è stato eliminato in Coppa di Francia dal Paris FC, una formazione meno nota della capitale. Una débâcle che ha alimentato le critiche nei confronti della squadra francese.

Il contesto europeo e il fine settimana calcistico

In Inghilterra, il momento clou sarà il derby tra Manchester City e United, con il City favorito grazie al miglior attacco del campionato e l’United con la peggior difesa tra le prime quattordici squadre.

L’Arsenal, nonostante il pareggio con il Liverpool, mantiene sei punti di vantaggio in classifica. In Spagna, il Real Madrid cerca di riscattarsi contro il Levante, mentre il Barcellona punta alla nona vittoria consecutiva contro la Real Sociedad. In Germania, il Bayern, reduce da un 8‑0 contro il Wolfsburg, affronterà il Lipsia. In Francia, il Lens guida la classifica con un punto di vantaggio sul Psg, che ospiterà il Lilla.

Il derby di Manchester e le altre sfide

Il derby di Manchester è il match più atteso del fine settimana: entrambe le squadre arrivano da tre pareggi consecutivi in Premier, ma il City può contare sul miglior attacco del campionato, mentre l’United ha la difesa più battuta tra le prime quattordici.

In Spagna, il Real Madrid è secondo in classifica, a quattro punti dal Barcellona, e affronterà il Levante. Il Barcellona, invece, giocherà contro la Real Sociedad. In Francia, il Lens guida la Ligue 1 con un punto in più del Psg, che ospiterà il Lilla.