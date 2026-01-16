La stagione di Formula 1 del 2026 è ufficialmente iniziata per Red Bull, che ha presentato la sua nuova monoposto a Detroit, negli Stati Uniti. Protagonisti dell'evento Max Verstappen, il team principal Laurent Mekies e il nuovo pilota Isack Hadjar.

La presentazione a Detroit

La scuderia anglo-austriaca ha svelato in anteprima mondiale la vettura destinata al Mondiale 2026. La storica Michigan Central Station di Detroit ha fatto da sfondo all'evento, celebrando il ritorno di Ford in F1 e la nuova partnership con Red Bull Powertrains.

Le dichiarazioni

“Con il motore nuovo, ci vorrà del tempo: ma sono molto curioso e non vedo l’ora”, ha detto Verstappen da Detroit, sottolineando l’entusiasmo per la nuova fase tecnica. Mekies ha definito il cambiamento in atto come “il più grande cambiamento regolamentare nella storia della Formula 1 moderna”.

Novità tecniche ed estetiche

La livrea, con un blu più scuro, omaggia il nuovo partner Ford, con modifiche estetiche che richiamano la storia del team. Le vetture saranno più piccole e leggere, con un motore ibrido potenziato, maggiore apporto elettrico e l’utilizzo di carburanti “100% sostenibili”.

Il nuovo corso di Red Bull

La nuova livrea è stata svelata durante un evento spettacolare a Detroit, con un ritorno al finish lucido e una base bianca “heritage” che esalta il logo del toro.

Verstappen correrà con il numero 3, mentre Hadjar erediterà il numero 6. Laurent Mekies guiderà il team, affiancato dal direttore tecnico Pierre Wache. La partnership con Ford segna il ritorno del costruttore americano in F1 dopo ventidue anni, con Red Bull che per la prima volta gestirà internamente motore e telaio.