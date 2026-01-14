Roland Fischnaller, storico campione italiano di snowboard, ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni: “Il mio ultimo anno, poi farò il contadino”. Con queste parole, pronunciate in un’intervista, il campione altoatesino ha confermato il suo imminente addio alle gare, preannunciando un futuro lontano dalle piste e più vicino alla terra.

Il futuro di Fischnaller: ritorno alla terra

Fischnaller ha spiegato la sua scelta: dopo una carriera lunga e ricca di successi, intende dedicarsi alla vita contadina. “Poi farò il contadino” è la frase che sintetizza il suo progetto, evocando un ritorno alle radici e a una vita più semplice.

Un messaggio per lo snowboard italiano

Nel corso dell’intervista, Fischnaller ha lanciato un messaggio per il movimento italiano: “Italia più forte di sempre, non siamo tutti amici”. Con queste parole ha voluto sottolineare la solidità del movimento nazionale, pur riconoscendo che la coesione non è sempre scontata. Il campione ha evidenziato che, nonostante le rivalità, il livello tecnico e competitivo della squadra è ai massimi storici.

La carriera di Roland Fischnaller

Roland Fischnaller è uno degli snowboarder italiani più vincenti. Specialista dello slalom parallelo e del gigante parallelo, ha esordito in Coppa del Mondo nel 1999 e ha collezionato numerosi podi e vittorie, tra cui la Coppa del Mondo generale nel 2020 e l’oro mondiale nel gigante parallelo a Engadina 2025, diventando il più anziano campione iridato in una disciplina invernale individuale.

Il suo annuncio arriva in un momento di grande vitalità per lo snowboard alpino italiano, con nuovi talenti pronti a raccogliere l’eredità di un campione che è stato competitivo per oltre due decenni.