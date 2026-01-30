La Roma, in inferiorità numerica per quasi tutta la partita, ottiene un prezioso pareggio 1‑1 sul campo del Panathinaikos e conquista la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Il Bologna, pur imponendosi con un netto 3‑0 sul Maccabi Tel Aviv, chiude al decimo posto e dovrà affrontare gli spareggi per proseguire il cammino europeo.

Roma: sofferenza e determinazione in dieci uomini

Ad Atene, la Roma scende in campo con un attacco composto da Pellegrini e Soulé, con Pisilli pronto a inserirsi, vista l’assenza di attaccanti di ruolo non ancora inseriti nella lista UEFA.

Il centrocampo è formato da Celik, El Aynaoui, Cristante e Tsimikas, mentre in porta torna Gollini, affiancato da Mancini, Ziolkowski e Ghilardi. In panchina figura anche Dybala, recuperato da un problema al ginocchio.

La partita inizia con un’occasione per Pellegrini al 7′, ma al 15′ arriva l’espulsione diretta di Mancini per un fallo da ultimo uomo su Pantovic, dopo un iniziale cartellino giallo trasformato in rosso grazie all’intervento dell’OFR. La Roma soffre, rischiando al 37′ quando Katris colpisce la traversa. Nella ripresa, Soulé lascia il posto a Ndicka, ma al 60′ un errore di Ghilardi favorisce Taborda, che porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione giallorossa arriva all’80′ con Ziolkowski, che firma il pareggio decisivo: il fischio finale sancisce la qualificazione diretta agli ottavi.

Bologna: vittoria convincente ma playoff obbligatori

Il Bologna disputa la sua partita sul campo neutro di Backa Topola, in Serbia, contro il Maccabi Tel Aviv. Italiano schiera Castro, Rowe e Ferguson, con Orsolini titolare e Bernardeschi in panchina. I felsinei dominano il primo tempo e al 35′ Rowe sblocca il risultato approfittando di una respinta corta del portiere Melika su un tiro di Moro. Nella ripresa, al 2′, Orsolini raddoppia con un’azione personale e un mancino sul primo palo. In pieno recupero, Pobega firma il 3‑0 finale.

Nonostante la prestazione convincente e il terzo successo esterno in Europa League, il Bologna chiude la fase a gironi al decimo posto e dovrà affrontare gli spareggi da testa di serie, contro una tra Dinamo Zagabria e Brann.

Il quadro europeo e le prospettive

La Roma si qualifica direttamente agli ottavi insieme a Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga e Friburgo. Il Bologna, testa di serie nei playoff, affronterà una tra Dinamo Zagabria e Brann, con il ritorno in casa. Gli ottavi di finale sono in programma il 12 e il 19 marzo, mentre il sorteggio dei playoff si terrà a Nyon.