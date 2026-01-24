Oggi, sabato 24 gennaio, il palinsesto sportivo offre un ventaglio ricco e variegato di appuntamenti in diretta e streaming, con protagonisti gli Australian Open, le discipline invernali, il volley, il rugby, il ciclismo e il calcio a 5.

Australian Open e sport invernali in primo piano

Il terzo turno degli Australian Open è al centro dell’attenzione: Jannik Sinner affronta lo statunitense Eliot Spizzirri, Lorenzo Musetti sfida il ceco Tomas Machac e Luciano Darderi se la vede con il russo Karen Khachanov. Le partite saranno trasmesse in streaming su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN e HBO Max.

Parallelamente, le discipline invernali dominano la scena: la discesa libera maschile da Kitzbuehel e il gigante femminile da Spindleruv Mlyn sono in programma, insieme alle staffette miste di biathlon a Nove Mesto, le sprint di sci di fondo a Goms, e le gare di salto con gli sci, snowboard, speed skating, slittino e pattinaggio artistico Four Continents.

Altri appuntamenti sportivi della giornata

Il programma prosegue con l’esordio dell’Italia negli Europei di calcio a 5 contro il Portogallo, le semifinali della Coppa Italia di volley femminile tra Scandicci-Chieri e Conegliano-Novara, e gli impegni delle Zebre e della Benetton nel United Rugby Championship. Il ciclismo offre la quarta tappa del Tour Down Under e la Coppa del Mondo di ciclocross, mentre il Rally di Montecarlo propone le sue prove speciali.

Copertura televisiva e streaming degli eventi

Il palinsesto dettagliato include orari e piattaforme: il tennis agli Australian Open inizia alle ore 00.30 con Musetti-Machac, Darderi-Khachanov, Errani/Paolini-Birrell/Gibson, e Sinner-Spizzirri (non prima delle ore 02.00). Il Tour Down Under parte alle 01.45 su Discovery+, mentre il pattinaggio artistico (Four Continents) è alle 05.10 su Discovery+. Il golf (Dubai Desert Classic) è alle 06.00 su Sky Sport Golf, Sky Go e NOW. Il salto con gli sci HS137 femminile da Sapporo è alle 08.15 su Discovery+, e il Rally di Montecarlo propone quattro prove speciali con copertura su Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Go, NOW e DAZN.

La giornata prosegue con numerosi eventi: slittino, sci alpino, snowboard, sci di fondo, ciclismo, biathlon, calcio (Premier League, Serie A, Serie B, Serie C), pallamano, rugby, basket, hockey su ghiaccio, NBA e molto altro, con una copertura capillare tra tv e streaming.