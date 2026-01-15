A Zhangjiakou, Nika Prevc ha dominato la qualificazione della prima delle due gare individuali femminili di salto con gli sci. La ventenne slovena, leader della Coppa del Mondo, ha confermato la sua superiorità anche sul trampolino grande cinese.

Dominio di Nika Prevc

Con un margine di 300 punti sulla prima inseguitrice nella classifica generale, Nika Prevc ha dominato la qualificazione, imponendosi con 12,9 punti di vantaggio sulla tedesca Selina Freitag. Alle loro spalle si sono piazzate la norvegese Anna Odine Strøm, l’altra tedesca Agnes Reisch e la padrona di casa Zeng Ping, a pari merito con Nozomi Maruyama.

Il risultato delle italiane

Entrambe le atlete italiane in gara hanno superato il taglio. Annika Sieff si è qualificata con il 22° posto, seguita da Martina Zanitzer, 23ª.

La tappa di Zhangjiakou

La tappa di Zhangjiakou è la decima prova della Coppa del Mondo femminile 2025‑2026 e si svolge sul trampolino grande del National Ski Jumping Centre, noto anche come Snow Ruyi, costruito per i Giochi Olimpici invernali del 2022. L’impianto, situato nella prefettura di Chongli, è caratterizzato da una struttura ispirata a uno scettro cerimoniale buddhista. La competizione odierna è il primo passo verso le due gare individuali in programma nei prossimi giorni.