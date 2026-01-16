Mattia Furlani, campione del mondo a Tokyo e Nanchino, farà il suo esordio stagionale indoor domenica 25 gennaio all’AccorArena di Parigi, in uno dei primi meeting di rilievo del calendario 2026.

L’annuncio è stato dato dagli organizzatori dell’evento, che hanno incluso l’azzurro nel cast di atleti di alto profilo. Questo appuntamento è cruciale per Furlani, che punta ad avviare la preparazione in vista della conferma mondiale indoor, in programma a Toruń, in Polonia, tra marzo e aprile.

Avversari di livello

La gara vedrà Furlani confrontarsi con avversari di spessore, tra cui il bulgaro Bozhidar Saraboyoukov, campione europeo indoor ad Apeldoorn, che lo ha superato di un solo centimetro nella scorsa stagione.

Saranno presenti anche lo spagnolo Lester Lescay, bronzo ad Apeldoorn, i francesi Erwan Konaté (oro europeo U23) e Jules Pommery, e lo svedese Thobias Montler.

Test importante verso Toruń

L'esordio indoor a Parigi rappresenta per Furlani un banco di prova significativo in vista dei Mondiali indoor di Toruń, in programma tra il 20 e il 22 marzo. L’atleta avrà modo di testare la propria condizione in un contesto internazionale di alto livello. Un'occasione importante per valutare la preparazione.

Nel marzo dello scorso anno, Furlani ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei indoor di Apeldoorn, fermandosi a un solo centimetro dall’oro, vinto da Saraboyoukov. In quell'occasione, Furlani ammise di aver “litigato con la rincorsa”, sottolineando che si tratta di un lavoro a lungo termine, con l’obiettivo di arrivare al meglio alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Inoltre, Furlani ha dominato il World Indoor Tour nella specialità del salto in lungo, vincendo le tappe di Ostrava e Toruń e aggiudicandosi la classifica generale, confermando il suo stato di forma e la sua crescita costante.

Questi risultati evidenziano il valore dell’atleta e il suo ruolo di protagonista nel salto in lungo internazionale, con un percorso che lo vede già tra i migliori al mondo nella specialità.