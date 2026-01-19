Daniele Inzoli, giovane promessa del salto in lungo, ha raccontato la sua stagione 2025 e i progetti per il 2026 durante un’intervista rilasciata a Sprint Zone, sul canale YouTube di OA Sport. Il classe 2008 ha descritto un anno segnato da infortuni e difficoltà, ma anche da risultati importanti, illustrando i suoi obiettivi per la nuova stagione.

Un 2025 tra ostacoli e soddisfazioni

Inzoli ha definito il 2025 “una stagione tempestata da sfortune ed eventi che hanno condizionato tutto”. Già nella stagione indoor ha dovuto affrontare una pesante influenza che gli ha impedito di completare la preparazione.

Nonostante ciò, si è presentato ai Campionati Assoluti e ha vinto con un nuovo personale di 7,93 metri. Tuttavia, ha disputato pochissime gare a causa di ulteriori problemi fisici: un infortunio al piede durante gli Europei a Tampere e una lesione al bicipite femorale tra giugno e luglio. “Sono riuscito a rimettermi in sesto ma non è stato facile”, ha ammesso.

Ripartenza e nuovi obiettivi

Guardando al 2026, Inzoli si è detto soddisfatto per aver completato la prima preparazione invernale senza problemi: “Incrociando le dita finalmente sono stato in grado di terminare una preparazione invernale, la prima in assoluto, senza problemi. Diciamo che mi sento soddisfatto del lavoro fatto”. Ha annunciato che inizierà la stagione con i 60 metri al Memorial Giovannini per testare la forma, prima di tornare al salto in lungo.

A livello fisico, ha raccontato di aver completato la crescita: “Ho guadagnato due‑tre centimetri di altezza… ora sono 1,88”. Allenandosi tra Milano e Roma, ha sottolineato il suo amore per la velocità oltre che per il lungo: “Amo la velocità oltre che il lungo. Vivo sereno la botta di adrenalina della velocità, mentre nel lungo ci sono più incognite”.

Il traguardo degli 8 metri e la stagione juniores

Per il 2026, Inzoli ha le idee chiare: “I Mondiali indoor di Torun non sono un obiettivo. Non l’ho in testa. Sicuramente voglio fare il mio nuovo personale e abbattere il muro degli 8 metri. Poi, quello che verrà verrà”. Ha aggiunto che non si è posto altri obiettivi oltre agli Assoluti: agli Assoluti juniores gareggerà nei 60 metri e nel salto in lungo, mentre agli Assoluti senior si concentrerà solo sul lungo.

Ha infine definito gli Europei di Birmingham “più uno sfizio che un obiettivo”.

Il titolo italiano indoor

Nel febbraio 2025, Daniele Inzoli ha conquistato il titolo italiano assoluto indoor nel salto in lungo ad Ancona, imponendosi con un unico salto valido di 7,93 metri, dopo cinque nulli. A soli sedici anni, ha ottenuto la sua prima medaglia tra i grandi, dichiarando: “Non è stata una giornata semplice, tanti nulli ma era soltanto la prima gara… È la mia prima medaglia tra i grandi e sono emozionato e contento”. In precedenza, aveva anche vinto il titolo italiano Allievi nei 60 metri correndo in 6"78, dimostrando il suo talento anche nella velocità.