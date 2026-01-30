Sara Gama, storica capitana della Juventus e della Nazionale italiana, ha delineato il suo nuovo ruolo nel mondo del calcio femminile, tra politica sportiva e impegno istituzionale, in un’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV.

Un nuovo equilibrio tra campo e impegno politico

“Non mi manca l’adrenalina del campo, ora voglio vittorie politiche” ha dichiarato Gama, spiegando di non sentire alcuna “astinenza da adrenalina”. Ha aggiunto di stare bene “senza le pressioni della competizione e del dover scendere in campo per vincere, come ho fatto in tutte le squadre in cui ho militato”.

La pressione che si era imposta era doppia: “le vittorie ultimamente volevano dire avere più peso a livello politico e di conseguenza più forza per portare avanti determinate battaglie. Avevano un doppio significato per me”.

Dal vertice alla base: la sfida per il futuro

Riguardo al futuro del movimento femminile, Gama ha osservato: “Abbiamo sviluppato l’apice, ora dobbiamo lavorare sulla base. Abbiamo una punta che brilla, ma per farla brillare ancora di più e cercare di vincere a livello internazionale è necessario aumentare il numero delle tesserate”. Ha sottolineato l’importanza di agire sul territorio, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti, per creare “più scuole calcio per le bambine e più prime squadre per le adulte”.

Impegno istituzionale e prospettive

Gama ha inoltre raccontato la sua nuova routine, che si svolge tra politica sportiva e l’incarico di capo delegazione della Nazionale. Un ruolo che le consente di continuare a contribuire al calcio femminile anche lontano dal campo.

Il contesto del calcio femminile in crescita

I tesserati totali in Italia hanno superato il milione, con quasi 900.000 coinvolti nell’attività giovanile. In particolare, le tesserate sono più che raddoppiate tra il 2008 e il 2024, sfiorando le 50.000. Quelle tra i dieci e i quindici anni sono più che triplicate, passando da 6.628 a 19.958. Questo trend conferma l’urgenza di rafforzare la base, come auspicato da Gama, per sostenere la crescita del movimento femminile.