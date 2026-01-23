L'inizio della stagione del ciclismo pro in Europa è stato segnato oggi dalla Classica Camp de Morvedre, corsa spagnola nata un anno fa. Tra i protagonisti più attesi c’era Christian Scaroni, che come nell'avvio della scorsa stagione ha dimostrato di essere già in grande forma vincendo questa corsa di esordio. La Classica Camp de Morvedre ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo in Europa per questo primo appuntamento dopo tre mesi di pausa.

Decisivo l'Alto de Garbì

La corsa ha visto la presenza di nomi noti come Ivan Romeo, Pablo Castrillo, Antonio Morgado e Antonio Tiberi, tutti pronti a dare il massimo in una gara caratterizzata dalla doppia scalata all'Alto de Garbì, salita molto impegnativa, soprattutto se affrontata in questa fase iniziale della stagione.

La corsa si è risolta durante l’ultima ascesa dell'Alto del Garbi, dove Scaroni ha attaccato, partendo in fuga insieme a Antonio Tiberi e Diego Pescador, a 18 chilometri dalla conclusione. Dietro di loro, Ivan Romeo ha tentato di ricucire il gap, ma senza riuscire nell'intento. Scaroni ha dimostrato di avere il controllo della situazione, ha impostato bene il finale prendendo la testa all'approccio dell'ultima curva per lanciarsi a tutta velocità sul rettilineo d'arrivo. Il corridore della XDS Astana ha tagliato il traguardo davanti a Pescador e Tiberi.

'Contento di lavorare con un altro italiano'

Nel post-gara, Scaroni ha espresso la sua soddisfazione: "Sappiamo che di solito inizio bene le mie stagioni.

Sono stato molto contento di essere sulla linea di partenza e la squadra ha fatto un ottimo lavoro per me fin dall'inizio. Sono super contento di aver vinto per loro".

Il corridore ha riconosciuto che il livello della corsa si è rivelato subito alto e che gli avversari gli hanno messo pressione: "È stato difficile, dato che tutti guardavano me e la mia squadra. Sapevamo che c'erano altri corridori forti e che tutti erano molto motivati."

Scaroni ha parlato dell'attacco sull'ultima salita: "Ero molto contento di lavorare con un altro italiano. Siamo arrivati al traguardo, ognuno ha fatto le sue mosse e ho vinto io" ha chiosato Scaroni.

Il successo di Christian Scaroni nella Classica Camp de Morvedre non è solo un segnale della sua preparazione per la stagione, ma anche un chiaro messaggio ai rivali: il corridore italiano è pronto a lasciare il segno in questo nuovo anno agonistico.