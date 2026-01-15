Si è conclusa la prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo 2025‑2026 a Courchevel, in Francia. Le gare sprint maschile e femminile hanno visto l’Italia tornare sul podio grazie a Giulia Murada.

La gara maschile

Nella competizione maschile, lo spagnolo Oriol Cardona ha conquistato la vittoria con un tempo di 2’41"6, superando il francese Thibault Anselmet di soli 3,7 secondi. L’atleta neutrale Nikita Filippov si è piazzato al terzo posto, con un distacco di 4,6 secondi. Gli italiani Hermann Debertolis, Rocco Baldini e Nicolò Ernesto Canclini sono stati eliminati nelle batterie.

La gara femminile

Nella gara femminile, la francese Emily Harrop ha tagliato il traguardo per prima in 3’07"00. La connazionale Margot Ravinel si è classificata seconda, con un distacco di 7,7 secondi. Giulia Murada è giunta terza, a 13,1 secondi, confermando così il podio dopo il secondo posto ottenuto a Solitude. Katia Mascherona è stata eliminata in semifinale.

I risultati

Il risultato di Murada rappresenta il quarto podio per l’Italia in questa stagione di Coppa del Mondo, dopo il secondo posto nella staffetta mista e i due podi nella sprint femminile nella tappa di apertura a Solitude.

La classifica

Nella sprint femminile, Murada occupa attualmente la seconda posizione nella graduatoria generale della Coppa del Mondo 2025‑2026, alle spalle di Margot Ravinel, che guida con 100 punti. Murada è seconda con 90 punti, seguita da Katia Mascherona, terza con 81 punti.