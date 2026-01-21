Mercoledì mattina a Kitzbühel, sulla celebre pista Streif, si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026 di sci alpino. L’Italia punta a consolidare le sensazioni positive emerse nella prima prova, con Giovanni Franzoni e Dominik Paris impegnati a studiare ogni dettaglio del tracciato in vista della gara di sabato.

Obiettivi e preparazione tecnica

La seconda prova rappresenta un momento cruciale per atleti e tecnici, chiamati a verificare la tenuta delle soluzioni adottate e ad affinare le scelte dei materiali.

La Streif, nota per la sua severità, richiede linee pulite nei tratti veloci e una gestione attenta delle compressioni. L’obiettivo è trovare stabilità alle alte velocità senza compromettere lo scorrimento.

Gli azzurri in pista

Giovanni Franzoni, protagonista della prima prova con il miglior tempo, continua a confermare il suo stato di forma e la sicurezza sul tracciato. Dominik Paris, reduce da alcuni acciacchi fisici, sfrutta questa sessione per ritrovare fiducia su una pista che ama profondamente. Anche Christof Innerhofer, con la sua esperienza, resta sotto i riflettori, mentre Mattia Casse, Florian Schieder e Guglielmo Bosca cercano di alzare il livello dopo un approccio più prudente nella prima prova.

Il programma della settimana

Il trittico di gare di Kitzbühel proseguirà con il Super‑G di venerdì alle 11.30, seguito dalla discesa libera sabato alla stessa ora. La tre giorni si concluderà domenica con lo slalom speciale, con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30.

Risultati della prima prova

Nella prima prova, Giovanni Franzoni aveva fatto segnare il miglior tempo, seguito da Christof Innerhofer, mentre Mattia Casse si era piazzato sesto. Tra gli altri, Maxence Muzaton era terzo, Alexis Monney quarto e Nils Allegre quinto. Dominik Paris era più distanziato, ma la prova aveva confermato la compattezza del gruppo e la presenza di interpreti pronti a inserirsi nelle zone alte.