Oggi a Goms, in Svizzera, si disputa la sprint individuale a tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. L'evento rappresenta l'ultimo test prima dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La competizione prenderà il via alle 10:00 con le qualificazioni femminili, seguite alle 12:30 dalle fasi finali maschili.

Protagonisti azzurri

Federico Pellegrino guida la squadra italiana nella tappa di Goms, come confermato dalle convocazioni ufficiali. Tra gli atleti italiani, Simone Mocellini è uno dei più attesi in questo format, avendo già conquistato un podio in Coppa del Mondo dopo il suo rientro da un infortunio.

Favoriti e contesto internazionale

Johannes Hoesflot Klaebo torna in gara e si conferma il favorito d’obbligo. Tra gli altri contendenti al podio si segnalano Erik Valnes, Oskar Vike, Edvin Anger e Richard Jouve. Tra le donne, l'assenza di Jonna Sundling e Kristine Stavaas Skistad apre la porta a Ribom, Dahlqvist, Rydzek, Roesenberg, Gimmler, Joensuu e all’azzurra Iris de Martin Pinter, già finalista a Oberhof.

Programma e modalità di visione

Le qualificazioni femminili iniziano alle 10:00, mentre le fasi finali prenderanno il via alle 12:30. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay Sport 1 (solo finali) e Discovery+, mentre OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Convocazioni e calendario della tappa

La tappa di Goms comprende tre giorni di gare: la team sprint in tecnica libera, la sprint in classico e una mass start in classico di 20 chilometri. Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato per l'Italia atleti come Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Martino Carollo, Simone Daprà, Giacomo Gabrielli, Federica Cassol, Iris de Martin Pinter, Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Maria Gismondi, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent.