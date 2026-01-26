Il fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino ha regalato emozioni e conferme, con l’Italia che ha esultato grazie a Giovanni Franzoni. Il giovane azzurro ha conquistato una vittoria straordinaria nella discesa sulla leggendaria Streif di Kitzbühel, un trionfo che lo consacra ulteriormente. Parallelamente, la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin ha aggiunto un altro capitolo alla sua leggendaria carriera, mentre per le giovani promesse Lara Colturi e Zrinka Ljutic il weekend è stato decisamente più complicato.

Franzoni, un trionfo sulla Streif

Giovanni Franzoni ha centrato una vittoria sensazionale nella discesa di Kitzbühel, imponendosi con una performance di altissimo livello. Questo successo, che segue il precedente trionfo in superG a Wengen, completa due settimane memorabili per il 24enne azzurro, confermando le sue notevoli qualità tecniche e agonistiche che da tempo gli venivano riconosciute.

Shiffrin, 108ª vittoria e dominio assoluto

Mikaela Shiffrin ha raggiunto quota 108 vittorie in Coppa del Mondo, la nona in slalom, con un'affermazione perentoria a Spindleruv Mlyn. La sciatrice americana ha dimostrato un dominio quasi assoluto, infliggendo distacchi abissali alle avversarie già nella prima manche.

Nella seconda, pur gestendo il vantaggio, ha comunque fatto registrare il miglior tempo, ribadendo la sua superiorità in disciplina.

Colturi e Ljutic, un momento di difficoltà

Il weekend è stato invece difficile per Lara Colturi, che ha proseguito il suo periodo di appannamento. Dopo una prima manche non brillante nel gigante di sabato, che l'ha vista chiudere in 21ª posizione, la giovane azzurra è uscita nella prima discesa dello slalom di domenica a causa di un errore. Anche Zrinka Ljutic, che un anno fa aveva conquistato la Coppa di specialità in slalom, sta vivendo una stagione complessa, apparendo “disperse” e lontana dai risultati significativi che l'avevano contraddistinta.

Il valore del successo di Franzoni

Il successo di Giovanni Franzoni sulla Streif assume un valore storico per lo sci italiano. Si tratta del secondo trionfo in carriera del giovane azzurro sulla celebre pista austriaca, portando il totale dei successi maschili italiani in Coppa del Mondo a 198. Franzoni si inserisce così nell'albo d'oro dei vincitori italiani sulla Streif, unendosi a nomi illustri come Dominik Paris, Peter Fill e Kristian Ghedina. La sua vittoria è stata particolarmente combattuta, con un distacco minimo di soli sette centesimi su Marco Odermatt, precedendo inoltre Maxence Muzaton e Florian Schieder.