Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo il superG di Kitzbühel, lo svizzero vanta 1.285 punti, con un vantaggio di 587 lunghezze su Lucas Pinheiro Braathen e di 627 su Atle Lie McGrath.
Tra gli italiani, Giovanni Franzoni si distingue, issandosi all’undicesima posizione grazie al dodicesimo posto odierno. L'atleta si avvicina sempre più alla top‑10 generale.
La situazione generale
La classifica generale vede Odermatt in testa con 1.285 punti. Seguono Lucas Pinheiro Braathen (618 punti) e Atle Lie McGrath (578).
Al quarto posto si posiziona Franjo Von Allmen (529), precedendo Henrik Kristoffersen (516) e Loïc Meillard (503). Completano la top 10 Timon Haugan (settimo con 495), Marco Schwarz (ottavo con 472), Giovanni Franzoni (nono con 456) e Vincent Kriechmayr (decimo con 445).
Le classifiche di specialità
In gigante, Odermatt domina con 400 punti, seguito da Stefan Brennsteiner (305), Kristoffersen (269), Pinheiro Braathen (267) e Schwarz (252).
Nel superG, Odermatt è ancora primo con 425 punti, davanti a Kriechmayr (267), Stefan Babinsky (243), Raphael Haaser (241) e Franzoni (240).
Nella discesa, Odermatt guida con 460 punti. Von Allmen è secondo (302), Franzoni terzo (216), a pari merito con Dominik Paris.
Seguono Florian Schieder (190) e Kriechmayr (178).
Contesto e prossimi appuntamenti
La stagione agonistica proseguirà con le Olimpiadi invernali in programma a febbraio. A marzo sono previste due gare veloci in Val di Fassa, seguite dalle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer in primavera.
Dati aggiornati
