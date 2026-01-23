Il Super-G di Kitzbühel, disputato sulla leggendaria pista Streif, ha visto gli atleti italiani protagonisti di una gara combattuta e ricca di emozioni. La competizione, una delle più attese della stagione, ha messo in luce le qualità tecniche e la determinazione degli azzurri, che hanno ottenuto piazzamenti di rilievo nella classifica finale.

I piazzamenti degli italiani

Mattia Casse si è distinto come il migliore tra gli italiani, chiudendo la gara al sesto posto. Subito dietro, Dominik Paris ha conquistato l'ottava posizione, confermando la sua costanza ad alti livelli.

Christof Innerhofer ha terminato la prova in decima posizione, mentre Giovanni Franzoni ha chiuso dodicesimo, dimostrando comunque una buona prestazione su una pista impegnativa come la Streif.

La Streif, una pista di sfide

La Streif si è confermata ancora una volta una delle piste più difficili e spettacolari del calendario, mettendo alla prova le capacità tecniche e la tenuta mentale degli atleti. Le condizioni della neve e la velocità raggiunta in alcuni tratti hanno reso la competizione particolarmente avvincente per pubblico e partecipanti. Gli azzurri hanno saputo interpretare al meglio il tracciato, portando a casa risultati importanti in una delle tappe più prestigiose della Coppa del Mondo di sci alpino.