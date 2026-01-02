Semih Kılıçsoy, attaccante turco classe 2005, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş, ha firmato un contratto di prestito fino al termine della stagione 2025/26 con diritto di riscatto, come annunciato dal club sardo.

La carriera di Kılıçsoy

Nato a Istanbul il 15 agosto 2005, Kılıçsoy si è distinto fin da giovane nel settore giovanile del Beşiktaş, dove è stato capocannoniere del campionato Under 19 nella stagione 2023/24, realizzando 42 reti in 64 partite. Ha esordito in Süper Lig a 17 anni e ha segnato la sua prima rete in Conference League il 27 luglio 2023 contro il Tirana.

In seguito ha messo a segno due doppiette in campionato, una il 9 gennaio 2024 contro il Çaykur Rizespor e un’altra un mese dopo contro il Trabzonspor. Con il Beşiktaş ha totalizzato 87 presenze, 16 gol e 9 assist, vincendo la Coppa di Turchia 2023/24 e la Supercoppa nazionale 2024/25.

In nazionale, ha percorso tutta la trafila dalle giovanili fino all’Under 21, diventandone capitano, e ha esordito in nazionale maggiore il 4 giugno 2024 in un’amichevole contro l’Italia. Ha partecipato agli Europei 2024 in Germania, debuttando contro l’Olanda.

Caratteristiche tecniche

Kılıçsoy è un attaccante versatile: può giocare come punta centrale, seconda punta o esterno offensivo. È veloce, agile, tecnico, abile nel dribbling e nel saltare l’uomo, con una buona capacità di inserirsi negli spazi o concludere a rete.

Il suo arrivo a Cagliari rappresenta una tappa importante per il suo sviluppo.

Il trasferimento è avvenuto con la formula del prestito oneroso, con un’opzione di riscatto fissata a dodici milioni di euro più due di bonus, e una clausola del 20% sulla futura rivendita. Il Cagliari ha ufficializzato l’operazione il 3 agosto 2025.

Il percorso di Kılıçsoy in Turchia è stato segnato da un rapido affermarsi tra i professionisti: undici gol in campionato nella stagione 2023/24 a soli diciotto anni, un risultato che ha attirato l’attenzione dei club europei. Il suo trasferimento in Sardegna rappresenta una tappa importante per il suo sviluppo, in un ambiente che punta a valorizzare il suo talento. Un prospetto versatile e già affermato nelle giovanili, ora pronto a mettersi in mostra in Serie A.