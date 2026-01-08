L’Inter ha conquistato una vittoria importante a Parma, imponendosi 2-0 al Tardini grazie ai gol di Dimarco e Thuram, e ha così allungato a quattro punti sul Napoli in vetta alla Serie A.

La partita

La squadra di Cristian Chivu ha sbloccato il risultato al 42’ del primo tempo con un destro di Federico Dimarco, servito da un assist di Francesco Pio Esposito, convalidato dopo l’intervento del VAR. Nella ripresa, nonostante alcune occasioni sprecate, l’Inter ha mantenuto il controllo del match. In pieno recupero, Marcus Thuram ha chiuso i conti con un preciso contropiede, dopo che un gol di Bonny era stato annullato per un precedente tocco di mano di Thuram.

La classifica

Si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato per l’Inter, che consolida il primato in classifica con 42 punti, quattro in più rispetto al Napoli. Il Parma resta fermo a 18 punti, in quindicesima posizione.

La partita si è svolta sotto una fitta nebbia al Tardini. L’Inter ha creato numerose occasioni, con legni colpiti da Bisseck e Pio Esposito nel primo tempo. Thuram ha siglato il raddoppio in pieno recupero, dopo che un gol di Bonny era stato annullato per fallo di mano. L’Inter si presenta così da capolista al prossimo impegno contro il Napoli a San Siro.