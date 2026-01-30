La Serie A1 femminile riprende il suo cammino dopo la Final Four di Coppa Italia. La ventiduesima giornata del campionato propone un programma ricco di sfide di alto profilo, tra cui spiccano il big match tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Savino Del Bene Scandicci, e l’atteso confronto tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e CBF Balducci HR Macerata.

Le partite chiave del turno

Il recente successo di Conegliano nella Coppa Italia, ottenuto con un netto 3-0 in finale contro Scandicci, ha confermato la forza delle venete. Tuttavia, l’impegno in più competizioni europee potrebbe aver lasciato scorie fisiche e mentali su diverse squadre, rendendo questo turno particolarmente insidioso.

Sabato sera, a Cuneo, la Honda Cuneo Granda Volley ospita Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio in uno scontro diretto per la salvezza. Le piemontesi, undicesime con venti punti, cercano continuità dopo la sconfitta subita a Milano, mentre Busto Arsizio, ottava con ventiquattro punti, arriva da una dolorosa sconfitta al tie-break contro Monviso.

Grande attesa al Pala Gianni Asti per Chieri-Scandicci: le padrone di casa, quarte con quarantasette punti, arrivano da una settimana positiva, con il successo in campionato a Macerata e la qualificazione alla final phase di CEV Cup. Scandicci, seconda in classifica, deve smaltire le energie spese nella Final Four di Coppa Italia, ma ha dimostrato personalità imponendosi 3-0 ad Alba Blaj in Champions League.

Al Palaverde, Conegliano ospita Macerata: le venete, leader con cinquantasette punti, arrivano da una settimana perfetta, con il trionfo in Coppa Italia e il successo europeo 3-0 sul campo dello Ziraat. Macerata, decima, è reduce dal 1-3 interno contro Chieri e cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona salvezza, ma l’impegno si prospetta estremamente complesso.

Altri incontri di rilievo includono la sfida cruciale per la salvezza tra Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Bergamo, e il confronto tra Il Bisonte Firenze, settima, e Numia Vero Volley Milano, terza in classifica.

Il quadro generale del campionato

La ventiduesima giornata rappresenta un momento chiave per definire le gerarchie in vista dei playoff scudetto e per delineare la lotta per la permanenza in Serie A1.

Le squadre impegnate nelle coppe europee dovranno gestire al meglio le energie, mentre quelle in difficoltà cercheranno punti fondamentali.

Calendario e contesto della stagione

La regular season della Serie A1 femminile 2025-2026, iniziata il 6 ottobre, si concluderà il 21 febbraio con ventisei giornate. Le prime otto classificate accederanno ai playoff scudetto, mentre le ultime due retrocederanno in Serie A2. Il campionato prevede sei turni infrasettimanali e si è fermato per la Coppa Italia, i cui quarti si sono disputati a fine dicembre e la Final Four il 24 e 25 gennaio.