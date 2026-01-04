Il 2026 della Serie A1 di pallavolo femminile si apre nel segno del big match della quinta giornata di ritorno di Regular Season tra la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, una vera e propria classica del campionato. Fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi (domenica 4 gennaio) per una sfida che mette di fronte due squadre reduci dal turno vincente nei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, disputati il 30 dicembre. Le Pantere hanno superato Bergamo per 3-1 davanti al proprio pubblico, mentre Novara ha fatto altrettanto in casa contro Milano, conquistando entrambe l’accesso alle Final Four della competizione.

Un incrocio che si ripeterà poi proprio nella semifinale di Coppa Italia, in programma il prossimo 24 gennaio alla Inalpi Arena di Torino. In campionato invece questo confronto vale punti fondamentali con Conegliano che guida la classifica con 46 punti dopo 17 gare, mentre Novara è terza a quota 39 con una partita in più. Il match tra Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

Precedenti ed ex di Conegliano-Novara

Quella odierna sarà la sfida numero 62 tra Conegliano e Novara. Il bilancio complessivo pende nettamente a favore delle gialloblù, vittoriose in 47 occasioni, compresa la gara di andata al Pala Igor chiusa con un netto 3-0.

Nel corso degli anni questo incrocio ha spesso inciso nella corsa ai vertici della classifica e nelle fasi decisive delle competizioni nazionali, consolidando una rivalità tecnica di alto profilo. Numerosi anche gli intrecci di mercato e di panchina: sul fronte Conegliano figurano due ex di peso come Cristina Chirichella, protagonista per dieci stagioni con la maglia dell’Igor, e Nika Daalderop, mentre nello staff novarese ha lavorato Maurizio Mora, oggi assistente di coach Santarelli. Percorso inverso per Federica Squarcini, al Palaverde dal 2022 al 2024.

Gli altri match della quinta giornata di ritorno

Il primo turno del 2026 si è aperto sabato 3 gennaio, cona vittoria in trasferta per 3-0 della Numia Vero Volley Milano contro la Cbf Balducci Hr Macerata.

Vittoria netta in trasferta per 3-0 anche per la Honda Cuneo Granda Volley contro la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Domenica 4 gennaio il programma prevede alle 16.00 Megabox Ond. Savio Vallefoglia contro Eurotek Laica Uyba, alle 17.00 lo scontro diretto tra Wash4Green Monviso Volley e Il Bisonte Firenze. In contemporanea Bergamo affronterà la Reale Mutua Fenera Chieri, mente la Savino Del Bene Scandicci affronta la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, fanalino di coda della classifica.