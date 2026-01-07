La Serie C ha visto un notevole aumento di pubblico nel girone d’andata. I dati della Lega Pro indicano 120.000 spettatori in più rispetto allo stesso periodo della stagione precedente, con un incremento dell’8,6%. In totale, si contano un milione e 575.000 presenze tra paganti e abbonati, rispetto al milione e 451.000 dell’anno scorso.

Aumento di pubblico rispetto al 2022-23

Il confronto con la stagione 2022-23 evidenzia una crescita ancora più significativa, pari al 49%. Questo dato conferma l'espansione del seguito per la Serie C, sempre più visibile in Italia e all’estero.

Il successo di pubblico premia gli sforzi di società e Lega.

Crescita della fanbase digitale

I progressi non si limitano agli stadi. La Lega Pro segnala una fanbase digitale in forte crescita: oltre 330.000 follower sulle principali piattaforme social, con un aumento medio del 30%. Anche le visualizzazioni mensili su YouTube sono in crescita, con un +17% rispetto al campionato precedente. Un dato significativo, che testimonia l'interesse crescente verso il campionato.

Questi dati confermano il trend positivo per la Serie C, che sta consolidando la propria presenza sia sul campo, sia nel mondo digitale. Un campionato in salute, che guarda al futuro con ottimismo.