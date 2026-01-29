Il Setterosa si prepara ad affrontare la Turchia nell’ultimo incontro della prima fase degli Europei femminili di pallanuoto. La competizione si sta svolgendo a Funchal, in Portogallo. L’Italia, reduce dalla convincente vittoria per 17-6 contro la Serbia, ha già assicurato il primo posto nel proprio girone.

Il cammino dell'Italia

Nella seconda giornata del girone C, le azzurre hanno superato la Serbia con un netto 17-6. La prestazione è stata caratterizzata da una difesa più solida rispetto alla partita d’esordio contro la Croazia e da una serie di sette reti consecutive che hanno segnato la fine del primo tempo e l’inizio del secondo.

Le migliori marcatrici dell’incontro sono state Sofia Giustini, Roberta Bianconi e Claudia Marletta, ciascuna autrice di una tripletta.

Prossimi impegni e prospettive

Il match odierno contro la Turchia rappresenta l’ultimo impegno della fase a gironi. Le atlete italiane, già qualificate alla seconda fase del torneo, potrebbero incontrare nella fase successiva squadre come la Grecia e la Francia.

Contesto della competizione

Gli Europei femminili di pallanuoto si svolgono a Funchal dal 26 gennaio al 5 febbraio. L’Italia è inserita nel girone C, insieme a Croazia, Serbia e Turchia. Le prime due squadre classificate di ciascun girone accederanno alla seconda fase, che prevede la formazione di due nuovi raggruppamenti composti da quattro squadre ciascuno.

Superiorità confermata

Il successo contro la Serbia ha permesso al Setterosa di conquistare con un turno di anticipo il passaggio alla seconda fase del torneo. Le azzurre, sotto la guida del commissario tecnico Carlo Silipo, hanno dimostrato una netta superiorità sia in fase offensiva che difensiva, confermando così le loro ambizioni per le fasi finali della competizione.