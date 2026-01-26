Il Setterosa ha inaugurato il suo percorso agli Europei femminili di pallanuoto con una vittoria netta contro la Croazia, superata con il punteggio di 24-12. La competizione si sta svolgendo a Funchal, in Portogallo. La prestazione offensiva è stata il punto di forza dell'Italia, sebbene non siano mancate alcune incertezze difensive. Il commissario tecnico Carlo Silipo ha analizzato l'esordio: "Abbiamo rotto il ghiaccio in un match dove la fase offensiva è stata migliore di quella difensiva. C’era un po’ di emozione da parte di qualcuna, però mi è piaciuta la reazione dopo l’inizio negativo.

Poi magari abbiamo concesso troppo alle avversarie che tecnicamente sono inferiori a noi".

Una partenza solida ma da affinare

Il successo è stato costruito su un attacco di alto livello, con cinque gol segnati da Cocchiere, quattro da Ranalli e triplette per Papi, Bettini e Bianconi. Un contributo importante è arrivato anche dai centroboa e dall'esordiente Bacelle. Silipo ha evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione, esprimendo soddisfazione per il lavoro dei centroboa e per l'esordio di Bacelle, lodato per il suo volume di gioco e agonismo. "Papi ha sfruttato bene le situazioni", ha aggiunto il CT, sottolineando la necessità di migliorare giocando e lavorando sulla forza e consapevolezza della squadra.

Prossimo impegno e contesto del torneo

L'Italia è inserita nel girone C, insieme a Serbia e Turchia. Il prossimo impegno è fissato per martedì contro la Serbia, con inizio alle 14:15. Il torneo si svolgerà a Funchal fino al 5 febbraio. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla seconda fase a gruppi, propedeutica alle semifinali.

Calendario e formula della competizione

