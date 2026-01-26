Il Setterosa ha inaugurato il suo cammino agli Europei di pallanuoto femminile con una vittoria convincente: a Funchal, nell’Olympic Complex, l’Italia ha superato la Croazia per 24‑12, confermando le attese di un esordio agevole.

Una prestazione solida e concreta

Le azzurre, guidate da Carlo Silipo, hanno preso subito il controllo della partita, pur concedendo qualche rete di troppo nella fase iniziale. Il match si è rivelato una “passeggiata” come previsto, con le migliori realizzatrici dell’incontro: Agnese Cocchiere, devastante al centro con cinque reti, e Chiara Ranalli, perfetta al tiro con quattro realizzazioni in altrettanti tentativi.

Il tabellino finale recita 24‑12 per l’Italia, con parziali di 7‑4, 7‑3, 5‑3 e 5‑2. Tra le croate, Rozic ha segnato quattro reti, mentre Jankovic e Butic J. ne hanno realizzate tre ciascuna. Da segnalare le uscite per limite di falli di Stipanov ed Eterovic nel terzo tempo, e le superiorità numeriche: Italia 7/9 con due rigori, Croazia 3/7.

Prossimi impegni e contesto del torneo

Il cammino del Setterosa prosegue con un altro impegno sulla carta agevole: domani è in programma la sfida contro la Serbia. Il torneo, ospitato a Funchal, è la ventunesima edizione degli Europei femminili e si svolge dal 26 gennaio al 5 febbraio 2026.

Il campionato europeo di pallanuoto femminile 2026

La sede era stata inizialmente assegnata a Belgrado, ma è stata successivamente spostata a Funchal. La formula prevede una prima fase a gironi, seguita da una seconda fase a gironi e poi dalle semifinali e finali.