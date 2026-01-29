Il Setterosa ha concluso la prima fase a gironi degli Europei senior di pallanuoto femminile a Funchal con una vittoria netta contro la Turchia, chiudendo il girone C a punteggio pieno.

Dominio azzurro fin dal primo quarto

Le azzurre hanno imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, con un parziale di 6-0 in meno di quattro minuti grazie alle reti di Marletta (doppietta), Bettini, Ranalli, Cocchiere e Meggiato. La Turchia ha segnato la prima rete dopo sei minuti e trentacinque secondi, ma Cergol ha subito ristabilito il margine. Molnar ha firmato il 7-2.

Controllo e allungo progressivo

Nel secondo tempo l’Italia ha gestito il vantaggio, rispondendo ai tentativi di rimonta turca con reti di Bettini, Gant e Cocchiere. A metà gara il punteggio era 11-6. Nel terzo periodo, nonostante un nuovo tentativo di avvicinamento delle avversarie, Ranalli e Cergol hanno mantenuto il distacco, mentre Tabani ha fissato il 14-8. Poi, grazie a un parziale decisivo con gol di Leone, Cocchiere e una doppietta di Ranalli, le azzurre hanno raggiunto il doppio vantaggio sul 18-9.

Nell’ultimo quarto l’Italia ha continuato a segnare con Ranalli, Cocchiere, Meggiato e Giustini, portandosi sul 22-9. Dopo otto gol consecutivi delle azzurre, la Turchia ha segnato su rigore, ma Bacelle ha risposto immediatamente.

Yermakova ha segnato ancora per le turche, poi Marletta ha chiuso il match con due reti, una in superiorità e una su rigore, fissando il risultato sul definitivo 25-11.

Qualificazione e prospettive

Con questo successo, l’Italia ha chiuso la prima fase a punteggio pieno e si qualifica alla seconda fase con tre punti. Nel girone E affronterà Grecia e Francia, con le elleniche che partiranno anch’esse da tre punti. Le prime due classificate di questo raggruppamento accederanno alle semifinali, incrociando le migliori dell’altro girone.

Solidità e profondità del roster

La vittoria per 25-11 conferma la solidità e la profondità del roster azzurro, con cinque reti di Ranalli, quattro ciascuna per Cocchiere e Marletta, e tre per Bettini. La squadra guidata dal CT Carlo Silipo ha dimostrato un controllo costante della partita, senza mai mettere in discussione il risultato.