Si è aperta questa mattina alle ore 9.00 l’ultima giornata dello shakedown collettivo di Formula Uno a Barcellona, organizzato a porte chiuse sul circuito di Montmelò. I team stanno completando le operazioni di rodaggio in vista del Mondiale 2026, con ogni scuderia autorizzata a utilizzare fino a tre delle cinque giornate disponibili.

Protagonisti in pista e strategie differenziate

La Ferrari ha raccolto dati positivi in termini di affidabilità, senza focalizzarsi sui tempi sul giro. La Mercedes ha invece mostrato grande costanza con George Russell e Kimi Antonelli, suggerendo un lavoro ben orientato.

L’Aston Martin, invece, è attesa in pista solo oggi, dopo aver faticato nei giorni precedenti a causa di problemi di gioventù della vettura. Anche la McLaren, rallentata ieri da un guasto al sistema di alimentazione, dovrebbe scendere in pista soltanto in questa giornata.

Contesto tecnico e preparazione verso il Mondiale

Lo shakedown di Barcellona rappresenta una fase cruciale per testare le nuove monoposto e raccogliere dati tecnici fondamentali. Le prove invernali servono soprattutto a verificare l’affidabilità delle vetture, in vista delle sessioni ufficiali in Bahrain e del debutto stagionale in Australia.

Calendario e contesto tecnico

Il calendario ufficiale prevede cinque giorni di test a porte chiuse a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, con ogni team che può utilizzare fino a tre giornate.

Successivamente, sono previste due sessioni di test in Bahrain, dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio, a porte aperte. L’intero programma anticipa il via del Mondiale, fissato per il weekend del 6-8 marzo in Australia.

Questa prima fase di test è stata definita uno “shakedown” dai team, in cui è normale trascorrere più tempo ai box che in pista, come sottolineato da Max Verstappen. Le nuove vetture e le power unit richiedono un lavoro intenso di messa a punto prima di poter pensare alle prestazioni.