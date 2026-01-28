L’Italia ha ufficializzato la squadra che parteciperà ai Mondiali juniores di short track, in programma all’Olympic Oval di Salt Lake City, negli Stati Uniti, dal 29 gennaio al 1° febbraio. La delegazione azzurra è composta da otto giovani atleti, equamente divisi tra uomini e donne, e sarà guidata dagli allenatori nazionali Davide Viscardi ed Elena Viviani.

Atleti convocati e programma della rassegna iridata

Nel settore maschile sono stati convocati Filippo Pezzoni (C.S. Esercito), Massimiliano Picchiarelli (C.S. Carabinieri), Aaron Van Quang Pietrobono (C.S.

Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle). In campo femminile, invece, rappresenteranno l’Italia Sara Martinelli (C.S. Carabinieri), Sara Merazzi (Bormio Ghiaccio), Beatrice Paglia (C.S. Esercito) e Nina Trabucchi (C.S. Carabinieri).

Il programma prevede le qualificazioni giovedì 29 e venerdì 30 gennaio. Le finali si disputeranno sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio. In palio ci saranno nove titoli: sei individuali (500, 1.000 e 1.500 metri, sia maschili sia femminili) e tre a squadre (due staffette monosesso e una mista).

Dettagli tecnici e orari delle finali

Le finali, sia sabato sia domenica, avranno inizio alle ore 21:35, orario italiano. Gli atleti nati a partire dal 1° gennaio 2007 sono eleggibili per questa competizione, che rappresenta un’importante vetrina per le giovani promesse dello short track.

Contesto della competizione

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio conferma la composizione della squadra e il calendario delle gare, ribadendo la partecipazione di quattro uomini e quattro donne e la guida tecnica affidata a Viscardi e Viviani. Le finali si svolgeranno tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, con inizio alle 21:35 ora italiana.