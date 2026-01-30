Che avvio di stagione per Remco Evenepoel! Dopo il vittorioso debutto nella cronosquadre di ieri, il belga è andato a segno in modo eclatante nella sua prima uscita stagionale in una corsa in linea, il Trofeo Serra de Tramuntana, terza prova della Challenge Maiorca. Evenepoel ha inscenato una fuga solitaria a lunga gittata, partendo a più di 50 km dall'arrivo, sul Coll de Soller, per poi rimanere da solo nella successiva discesa.

Evenepoel parte sul Coll de Soller

La terza giornata di corsa della Challenge Maiorca ha proposto l'impegnativo percorso del Trofeo Serra de Tramuntana, con le salite al Puig Major, al Coll de Soller e al Col de Sa Batalla.

Nelle fasi iniziali è partita una fuga con Magnus Cort Nielsen, Alex Tolio, Pablo Castrillo, Martin Tjotta, Diego Uriarte e Adrà Pericas. La RedBull ha preso l'iniziativa in modo molto insistito sul Coll de Soller, preparando l'attacco di Remco Evenepoel, partito già nella parte iniziale della scalata.

Remco è andato presto a riprendere i fuggitivi, con Antonio Morgado a ruota. Il portoghese ha poi ceduto di schianto, mentre Evenepoel ha proseguito con un passo forte e regolare a cui hanno resistito Castrillo e Pericas. Sorprendente, è stato in discesa che il belga è riuscito ad andarsene da solo, approfittando anche di qualche incertezza dei due compagni d'avventura. Su una strada tutta a tornanti, il campione della RedBull ha guadagnato qualche secondo, e una volta arrivato in pianura ha insistito con il suo ritmo deciso che non ha lasciato scampo agli avversari.

In breve, Evenepoel ha guadagnato più di un minuto, mentre Castrillo e Pericas sono stati raggiunti dal gruppo inseguitore.

Remco in controllo, bel podio di Scaroni

L'ultima parte di corsa è stata uno show solitario di Remco Evenepoel, che ha potuto gestire la salita finale verso il Coll de sa Batalla andando a vincere senza neanche spremersi al massimo. Sulla salita si è accesa la corsa per i piazzamenti, con Morgado che è tornato in scena attaccando insieme a Scaroni e Rondel.

Il portoghese ha poi conquistato il secondo posto allo sprint su Scaroni, sempre molto presente in questa fase iniziale della stagione.

Domani la Challenge Maiorca prosegue con la quarta prova, il Trofeo Andratx - Pollença.