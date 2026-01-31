Dopo sette anni di assenza, Silvio Martinello, ex ciclista e olimpionico di Atlanta '96, riassume il suo ruolo di commentatore tecnico per il ciclismo sui canali di Rai Sport. La sua esperienza e competenza sono attese con grande entusiasmo da parte degli appassionati di ciclismo e del pubblico in generale.

'Le strade con Rai Sport si rincontrano'

L'avventura di Martinello come voce tecnica di riferimento del ciclismo Rai risale al 2014, quando subentrò a Davide Cassani, allora nominato commissario tecnico della nazionale italiana. La collaborazione ha avuto successo fino a gennaio 2019, quando un'improvvisa proposta di ridimensionamento da parte del direttore di Rai Sport ha portato a un’interruzione brusca della relazione professionale.

Da quel momento, l'ex campione ha trovato una nuova dimensione ai microfoni di Radio Rai, dove ha continuato a esprimere la sua passione per il ciclismo, mantenendo vivo il legame con i suoi fan. Il tono pacato e l’approccio professionale di Martinello lo hanno reso una figura amata tra gli appassionati di ciclismo. Il suo stile, caratterizzato da un commento mai sopra le righe, unito a una solida competenza tecnica, ha sempre saputo catturare l’attenzione del pubblico, rendendolo uno dei commentatori più rispettati nel settore.

Con il suo ritorno a Rai Sport, Martinello è pronto ad affrontare nuove sfide e a riavviare quel legame interrotto nel 2019, portando con sé un bagaglio di esperienze e un rinnovato entusiasmo.

In un messaggio postato sui social, Martinello ha condiviso l'emozione per il suo rientro, scrivendo: "Le strade si separarono a gennaio 2019, le stesse si rincontrano a gennaio 2026! Condivido con amici e appassionati di ciclismo, la novità relativa al mio ritorno nella squadra di RaiSport."

L'ex ciclista ha anche ringraziato coloro che hanno lavorato affinché si creassero le condizioni per il suo rientro, esprimendo gratitudine per la famiglia di RadioRai, con cui ha vissuto esperienze "molto gratificanti e umanamente indimenticabili".

Subito in pista per gli Europei

Il primo impegno di Silvio Martinello in questa nuova avventura sarà coprire i Campionati Europei di ciclismo su pista, in programma a Konya, in Turchia, dal 1° al 5 febbraio.

Per l'occasione, Martinello sarà affiancato dal ritrovato compagno di viaggio Francesco Pancani, promettendo di offrire ai telespettatori un racconto coinvolgente e appassionante dell'evento.

Questo ritorno rappresenta non solo un nuovo capitolo per Martinello, ma anche un segnale positivo per Rai Sport, che riconferma l'importanza del ciclismo all'interno della sua programmazione. I tifosi e gli appassionati attendono con trepidazione di rivedere Martinello narrarsi le imprese dei ciclisti, rimanendo fiduciosi che la sua presenza porterà nuova linfa vitale ai commenti sportivi.