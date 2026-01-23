Le qualificazioni maschili e femminili della tappa di Coppa del Mondo di snowboard PGS, tenutesi a Simonhöhe, in Austria, hanno visto gli atleti italiani mettersi in luce in entrambe le categorie.

Qualificazioni maschili

Il primo tempo è stato registrato dal sudcoreano Sangho Lee con 1’01"96. In seconda posizione si è piazzato Aaron March, staccato di soli tre centesimi, mentre Roland Fischnaller ha ottenuto il terzo tempo, a quattro centesimi dal leader. Molto bene anche Maurizio Bormolini, quinto con 1’02"13. Hanno inoltre raggiunto la fase finale Tommy Rabanser (ottavo) ed Edwin Coratti (nono).

Sono stati eliminati Gabriel Messner (ventesimo), Daniele Bagozza (ventiduesimo), Mirko Felicetti (ventiquattresimo), Mike Santuari (trentesimo) e Marc Hofer (trentunesimo).

Qualificazioni femminili

In campo femminile, la più veloce è stata la ceca Ester Ledecka con 1’04"96. Ottima prestazione di Lucia Dalmasso, seconda con 1’05"23, a ventisette centesimi dalla leader. Hanno centrato l’accesso alle fasi finali anche Jasmin Coratti (ottava) ed Elisa Caffont (dodicesima). Sono state eliminate Sofia Valle (venticinquesima) ed Elisa Fava (trentesima).

Contesto e attese

La tappa di Simonhöhe rappresenta la settima prova del circuito mondiale PGS 2025‑2026. Gli azzurri stanno vivendo una stagione di grande rendimento: in nove gare hanno già collezionato sei vittorie con quattro atleti diversi – Bormolini, Fischnaller, Felicetti e March.

Aaron March guida attualmente la classifica mondiale, seguito a soli nove punti da Maurizio Bormolini. Tra le donne, Elisa Caffont è in testa alla classifica generale grazie anche alla vittoria a Bansko e al successo di dicembre a Davos; Lucia Dalmasso la tallona da vicino, forte di recenti affermazioni, tra cui quella a Bad Gastein.

Simonhöhe, un tracciato per lo spettacolo

Simonhöhe ospita la Coppa del Mondo di snowboard alpino per la terza volta, dopo il debutto nel 2022. La località propone un tracciato impegnativo, ideale per favorire lo spettacolo e le prestazioni di alto livello. La tappa si svolge tra il 23 e il 24 gennaio, con la gara individuale di PGS in programma venerdì e la prova a squadre miste il giorno successivo.