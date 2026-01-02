Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno in un match di esibizione a Seul, sabato 10 gennaio, alle ore 08.00 italiane (le 16.00 locali). L’incontro, che inaugurerà la stagione agonistica di entrambi, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e sarà disponibile in streaming su NOW. In differita, la partita sarà visibile alle ore 22 su TV8.

Il contesto dell'esibizione

Il confronto tra il numero due e il numero uno del ranking ATP si svolgerà sul cemento della capitale sudcoreana. Si tratta di un evento promozionale, ma di grande rilievo, poiché rappresenta il primo impegno ufficiale del 2026 per entrambi i tennisti, a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open.

Questo match rappresenta un importante banco di prova per Sinner e Alcaraz in vista degli Australian Open, che prenderanno il via il 18 gennaio. L’esibizione a Seul sarà dunque un’occasione per testare la forma e l’intensità agonistica dei due campioni prima dell’inizio della stagione Slam.

Come seguire l'evento

La diretta televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW. Inoltre, per chi non potesse seguire l’evento in diretta, è prevista una differita alle ore 22 su TV8.