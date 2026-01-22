Jannik Sinner, numero due del mondo, ha sostenuto una intensa sessione di allenamento a Melbourne Park con l’australiano Jason Kubler, in preparazione al secondo turno contro James Duckworth.

L'allenamento si è svolto con ritmi elevati e grande attenzione ai dettagli, tanto da sembrare più un match che una semplice preparazione. Il pubblico presente ha seguito con curiosità ogni scambio, e al termine Sinner si è fermato per firmare autografi.

La sfida con Duckworth

Sinner affronterà Duckworth sulla Rod Laver Arena. L’australiano, numero 88 del ranking, arriva da una vittoria in cinque set contro Dino Prizmic.

Duckworth non ha mai superato il secondo turno nello Slam di casa, ma ha già battuto Sinner all’Open del Canada nel 2021. I precedenti sono tre, con l'italiano avanti 2‑1; l’ultimo confronto risale ai quarti del torneo di Sofia del 2021, vinto da Sinner.

Duckworth ha dichiarato: “So che sarà durissima, ma se gioco aggressivo posso creargli dei problemi”.

Gli obiettivi di Sinner

Sinner punta al terzo titolo consecutivo a Melbourne, un traguardo che nella storia recente è riuscito solo a Novak Djokovic. L’azzurro vanta quindici vittorie consecutive a Melbourne Park e arriva all’Australian Open con l’obiettivo di eguagliare il record di Djokovic.

Nei giorni scorsi, a Sinner è stata rivolta una domanda su Nick Kyrgios: “A giocare a tennis, sicuramente con Nick.

Non voglio perdere…”, ha risposto sorridendo, aggiungendo: “Onestamente, non lo so”, lasciando intendere un rapporto mai decollato tra i due.

Chi è James Duckworth

James Duckworth, australiano di Sydney, ha subito numerosi interventi chirurgici nel corso della carriera. Attualmente è numero 88 del ranking, con un best ranking di numero 46 raggiunto nel gennaio 2022. È noto per la sua tenacia e per il legame con la nonna, Beryl Penrose, storica campionessa australiana degli anni Cinquanta.

Il match contro Sinner rappresenta per Duckworth l’occasione di superare per la prima volta il secondo turno nel suo Slam di casa, dopo la vittoria al primo turno contro Prizmic.